Cluburile „sportive” ale urii: Serviciile de informații urmăresc o rețea a supremației albe, care-și recrutează membrii pe Telegram

19 Oct 2025

Serviciile de securitate din Occident au intrat pe firul unei rețele globale tot mai agresive: așa-numitele „active clubs”, grupări de tip club sportiv care promovează ideologia neonazistă sub masca antrenamentelor de arte marțiale. Oficial, ele se prezintă drept comunități sportive. Neoficial, devin pepiniere pentru extremismul de dreapta.

Potrivit experților și unor documente guvernamentale analizate de The Guardian, aceste cluburi au început să fie tratate de serviciile de informații cu același nivel de atenție rezervat organizațiilor teroriste.

„Agențiile de informații vor să știe ce rețele extremiste există în țările lor, ce potențial au pentru violență, ce legături au cu alte mișcări și indivizi, atât pe plan intern, cât și internațional”, explică Joshua Fisher-Birch, analist în cadrul Counter Extremism Project.

Propagandă, antrenamente și legături peste granițe

Fenomenul a depășit deja frontierele. În august, un club canadian, Nationalist-13, a publicat pe Telegram un videoclip cu o întâlnire națională: membri mascați, pumni, greutăți și muzică electronică în fundal. La final, apar emblemele celor șapte grupuri participante: printre ele, două cluburi americane din Illinois și Wisconsin, plus Patriot Front, o organizație ultranaționalistă din SUA.

Mesajul afișat în postare era cât se poate de clar: „Canada are nevoie de bărbați (albi – n.r.) de caracter”.

Originea acestor cluburi duce direct în SUA, în mediul radicalizat care a stat la baza marșului „Unite the Right” din Charlottesville, în 2017 – un eveniment soldat cu violențe și morți.

„O rețea transnațională în formare”

Într-un raport clasificat al serviciului de informații canadian CSIS se arată că unele cluburi active „colaborează transnațional” și „caută să își întărească legăturile”.

„Unii canadieni au încercat să călătorească în SUA pentru a participa la evenimente cu afiliere extremistă, probabil pentru a-și consolida legăturile cu persoane care gândesc la fel”, notează raportul.

„Unii membri Active Club călătoresc între cele două țări pentru a se antrena în arte marțiale și a construi parteneriate internaționale”, se arată în același document.

Raportul mai avertizează că astfel de deplasări pot duce la schimburi de informații, consolidarea capacităților violente și, în final, la acte de agresiune.

De la Telegram la globalizare extremistă

Pe Telegram, cluburile din Canada, SUA sau Australia nu doar comunică, ci și colectează fonduri – inclusiv pentru apărarea juridică a neonazistului australian Thomas Sewell, condamnat recent pentru intimidarea unui polițist. Sewell a încercat, la un moment dat, să-l recruteze pe autorul atacului din Christchurch.

Un alt raport canadian, din 2023, arată că autoritățile monitorizează deja aceste grupuri: „Cluburile active neo-naziste au susținut pe Telegram apeluri la violență împotriva evreilor și a guvernului american”.

Cercetătorul Peter Smith, specializat în extremism, spune că interesul autorităților e firesc: „E de înțeles ca serviciile de informații să fie atente nu doar la extremiștii locali, ci și la cei care organizează întâlniri transfrontaliere cu grupuri ce promovează ideologia neonazistă”.

Smith descrie fenomenul ca pe o mișcare în expansiune.

„Aceste grupuri acționează independent, dar se văd ca parte dintr-o mișcare internațională menită să își ‘salveze’ țările lor și să-i elimine pe cei care nu sunt albi”, explică acesta.

„Active clubs” sunt o versiune modernizată a subculturilor fasciste europene și a huliganilor de fotbal – amestec de naționalism, sport de contact și glorificare a „virilității ariene”. Fondatorul mișcării, Rob Rundo, este un neonazist notoriu, fost lider al grupului violent Rise Above Movement, implicat direct în violențele de la Charlottesville.

Potrivit unui raport al organizației Global Project Against Hate and Extremism, aceste cluburi există astăzi în cel puțin 27 de țări – din Australia până în Europa și America de Sud – unele având chiar filiale de tineret inspirate din Hitlerjugend.

O rețea care amintește de trecut

„Active clubs” urmează modelul altor grupări care au evoluat rapid spre terorism. The Base, de exemplu – o organizație neonazistă interzisă internațional – a pornit din SUA și s-a extins în Canada, Marea Britanie și Europa. După o investigație FBI, mai mulți membri au fost arestați, iar liderul celulei canadiene ispășește acum o pedeapsă de nouă ani de închisoare în SUA.

„Aceste cluburi se laudă că ele construiesc o mișcare în SUA, Canada, Europa și Australia. Cu cât legăturile, vizitele și evenimentele comune sunt mai dese, cu atât mesajul lor devine mai puternic: că ridică o mișcare globală a supremației albe”, avertizează Joshua Fisher-Birch.