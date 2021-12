Un cocktail Molotov a fost aruncat în consulatul Rusiei din Ucraina

Ministerul rus de Externe a declarat, vineri, că cineva a aruncat un cocktail Molotov în consulatul Rusiei din Uraina, situat în Lviv. Oficialul a precizat că ”a protestat oficial” împotriva atacului, pe care l-a numit ”un act de terorism”.

”Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Rusia a fost chemat la Ministerul rus de Externe, căruia i s-a făcut un puternic protest și i s-au cerut părții ucrainene să-și îndeplinească obligațiile internaționale de a asigura securitatea și de a crea condiții adecvate pentru funcționarea normală a Misiunile diplomatice și consulare ale Rusiei”, a spus ministerul într-un comunicat.

Rusia consideră că atacul asupra consulatului a devenit o consecință a ”isteriei rusofobe în Ucraina, care incită la ură și dușmănie față de Federația Rusă”.

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a ajuns în spațiul public.

