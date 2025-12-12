Comisia Europeană spune că Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026, indiferent de situaţia politică

Bulgaria va deveni membră a zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026. sursa foto: Getty

Bulgaria va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2026, iar acest calendar nu va fi influențat de evoluțiile politice interne, a anunțat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit site-ului de știri sofiaglobe.com, relatează Agerpres.

Precizarea vine la doar câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului condus de premierul Rossen Zhelyazkov. Începând cu 26 noiembrie, Bulgaria a fost scena unor proteste antiguvernamentale de amploare, inițial declanșate de planurile bugetare controversate ale executivului, dar care s-au transformat ulterior în manifestații împotriva corupției, a lipsei de justiție și a eșecurilor din mai multe sectoare publice.

În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene, corespondentul Radioului Național Bulgar (BNR) a întrebat dacă aderarea Bulgariei la zona euro ar putea fi amânată în contextul instabilității politice generate de demisia Guvernului.

Întrebarea a fost formulată în condițiile în care președintele Bulgariei, Roumen Radev, a declarat în repetate rânduri că țara nu este pregătită pentru adoptarea monedei euro, iar un partid de opoziție cu orientare pro-rusă susține amânarea aderării cu un an.

Răspunsul Comisiei Europene a fost ferm. Purtătorul de cuvânt a precizat că situația este „destul de clară” și că procesul de aderare este condiționat de îndeplinirea unor criterii specifice, pe care Bulgaria le-a îndeplinit deja.

Potrivit oficialului european, toate deciziile necesare au fost luate, iar Bulgaria va deveni membră a zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026.

„Indiferent de cum evoluează situaţia politică, deciziile necesare au fost luate şi rămân într-adevăr în vigoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

De-a lungul timpului, Parlamentul Bulgariei a respins în mod repetat inițiativele privind organizarea unui referendum pe tema aderării la zona euro, invocând motive constituționale. În plus, majoritatea reprezentanților aleși în Parlament s-au pronunțat constant în favoarea intrării Bulgariei în zona euro.