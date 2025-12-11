Guvernul Bulgariei a demisionat după protestele uriașe care au zguduit țara vecină

Protestele uriașe din Bulgaria au forțat demisia guvernului de la Sofia. Foto: Profimedia Images

Guvernul Bulgariei condus de Rosen Jeliazkov și-a anunțat, joi, demisia din funcție, în urma unor tensiuni populare puternice și a unor proteste care au zguduit țara vecină, relatează agenția de presă de stat BTA.

Demisia întregului guvern a fost anunțată de prim-ministrul Rosen Jeliazkov la o conferință de presă de urgență la parlamentul de la Sofia, în compania principalilor lideri guvernamentali din partidele care formează coaliția – GERB (dreapta tradițională), ITN (populism conservator) și BSP (social-democrație conservatoare).

Anunțul vine în contextul în care urma să înceapă votul pe o moțiune de cenzură a opoziției. Partidul „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” a condus eforturile de dărâmare a guvernului.

Bulgarii ies în stradă în număr mare împotriva guvernului după un proiect de buget controversat care a crescut puternic iritarea societății față de guvern, corupție, nedreptăți și eșecul administrației în mai multe sectoare guvernamentale.

„Coaliția a discutat situația. Nu avem niciun dubiu că guvernul avea să obțină niște sprijin la votul pe moțiunea de cenzură. Dar, dincolo de asta, deciziile Adunării Naționale (numele oficial al parlamentului – n. red) contează și ele reflectă voința poporului”, a spus premierul bulgar.

„Dorința noastră este să ne ridicăm la nivelul pe care-l așteaptă societatea. Puterea derivă doar din vocea suverană a poporului. Și oameni tineri și oameni bătrâni au cerut cu vocea lor demisia noastră. Această energie civică trebuie sprijinită și încurajată”, a adăugat el.