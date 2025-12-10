Bulgaria stă pe un butoi de pulbere. Zeci de mii de oameni ies în stradă, se anunță cel mai mare protest din ultimii 30 de ani

Zeci de mii de oameni se pregătesc să iasă din nou în stradă, în Bulgaria. FOTO: Profimedia Images

Zeci de mii de oameni se pregătesc să iasă din nou în stradă, în Bulgaria, revoltați de creșterea taxelor, corupția politică și decizia adoptării euro. Acum, bulgarii sunt chemați la ceea ce se anunță a fi cel mai mare protest din ultimii 30 de ani. Se întâmplă după ce, în ultimele săptămâni, au fost ciocniri violente între protestatari şi forţele de ordine la manifestaţiile organizate împotriva legii bugetului.

În Bulgaria, tensiunile sociale continuă să crească, în ciuda semnalelor pozitive din economie. Datele oficiale arată că, în octombrie 2025, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor din comerțul european, 7,4% față de anul precedent, un indicator al unei activități economice robuste, chiar dacă populația rămâne profund nemulțumită.

În mai multe orașe, precum Sofia sau Ruse mii de oameni sunt aşteptaţi să iasă în stradă pentru a protesta față de scumpiri, nivelul ridicat de taxe și planul guvernului de a trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026.

O parte importantă a societății se teme că adoptarea euro va duce la creșteri de prețuri și pierderea controlului economic național.

Manifestațiile s-au intensificat după prezentarea proiectului de buget pentru 2026, perceput ca o povară suplimentară pentru contribuabili. Presiunea străzii a fost atât de mare, încât guvernul a retras documentul, recunoscând implicit că nemulțumirea publică este profundă și nu se limitează la câteva grupuri izolate.

În paralel, au existat tensiuni politice și în plan local. Autoritățile din Botevgrad au interzis un miting al partidului "Noul Început", invocând riscuri de securitate, iar în alte regiuni oamenii acuză guvernul că încearcă să controleze sau să intimideze protestele.

Asadar, Bulgaria se află într-un moment paradoxal, spun experții: cu o economie care dă semne de revenire, dar cu o societate care rămâne în stradă, cerând schimbări rapide și garanții că tranziția către euro și politicile fiscale nu vor lovi nivelul de trai.

Unii oameni sunt supărați pe decizia Bulgariei de a adopta moneda euro de la 1 ianuarie.De asemenea, există o antipatie evidentă față de anumiți politicieni, precum Boyko Borisov, care a fost prim-ministru de trei ori, timp de nouă ani, între 2009-2021, și Delyan Peevski, un legislator și oligarh care a fost sancționat pentru corupție de Marea Britanie și Statele Unite. Peevski, om de afaceri și politician cu o influență masivă, perceput de o mare parte a societății drept simbolul corupției și al statului capturat. Vladimir Mitev subliniază că actualul guvern depinde de susținerea lui Peevski, un detaliu care inflamează spiritele.

Niciunul dintre ei nu deține în prezent o funcție guvernamentală, dar sunt liderii a două dintre partidele care alcătuiesc coaliția de guvernământ.

Partidele de opoziție s-au întâlnit pe 2 decembrie pentru a discuta următorii pași, pe măsură ce apăreau tot mai multe speculații cu privire la posibilitatea de a cere, de asemenea, guvernului să se retragă și să convoace alegeri anticipate. Demonstrațiile au fost convocate de partidele de opoziție. Bulgarii s-au dus la urne de șapte ori din 2021 pentru a alege un parlament, care a fost paralizat de o serie de coaliții instabile conduse de mai multe partide de centru și de dreapta.

Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă săptămâna trecută la Sofia și în alte orașe, nemulțumiți de modul în care este guvernată țara. Piața Independenței din Sofia a fost plină de oameni, în cele mai mari demonstrații din anii 1990 încoace.



