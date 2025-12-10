Proteste uriașe în Bulgaria. Autoritățile se pregătesc pentru violențe la Sofia. Opoziția speculează nemulțumirea populației

1 minut de citit Publicat la 18:32 10 Dec 2025 Modificat la 18:35 10 Dec 2025

Bulgarii spun că s-au săturat de sărăcie și de corupție. Foto: Hepta

Bulgarii ies din nou în stradă în toată țara, miercuri seară, înaintea unui vot asupra unei moțiuni de cenzură care ar putea demite Guvernul și declanșa alegeri anticipate.

Opoziția a speculat nemulțumirea populației, accentuată de inflație și de scandalurile de corupție.

În plus, țara se pregătește să treacă la euro, de la 1 ianuarie 2026, măsură respinsă de circa jumătate din populație.

Țara pierde astfel o pârghie monetară esențială, iar bulgarii se tem că adoptarea monedei unice va alimenta creșterea preturilor, în special printr-o specula comercianților în perioada de conversie de la leva la euro.

Miercuri seară au fost anunțate proteste atât în capitala Sofia, cât și în alte orașe, precum Plovdiv sau Varna.

Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare pentru a preveni ca situația să scape de sub control, în condițiile în care precedentele manifestații au fost marcate de violențe.

"Vorbim despre mii de polițiști și jandarmi scoși în stradă să țină mulțimile sub control aici, în centrul Sofiei.

Sunt mulți scutieri aduși tocmai pentru a preîntâmpina escaladările violente care s-au petrecut în urmă cu zece zile.

Oamenii s-au adunat în așa-numitul "Triunghi al puterii" din capitală, pentru că, de aici, sediile Parlamentului, Guvernului și Președinției sunt relativ aproape.

Protestul de miercuri seară este anticipat drept cel mai mare după 1990.

Cei care participă acuză în marea lor majoritate corupția, inflația accentuată de devalorizarea monedei naționale și, nu in ultimul rand, proiectul de buget pentru anul 2026, care inițial a intrat in dezbatere parlamentară. Ulterior, după protestele din urma cu aproximativ 10 zile, a fost retras.

Votul împotriva guvernului este programat joi după-amiază. Este al șaselea vot de neîncredere dintr-o perioadă scurtă.

Astfel, la insecuritatea economică a bulgarilor se adaugă și instabilitatea politică", a transmis Laurențiu Rădulescu, corespondent Antena 3 CNN, din capitala bulgară, Sofia.