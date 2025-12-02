Proteste cu baricade de foc în Bulgaria. Președintele Radev acuză o ”provocare mafiotă” și cere demisia Guvernului

Mii de oameni au ieşit luni seară în stradă, la Sofia și în mai multe oraşe ale ţării, pentru a protesta faţă de planul bugetar pentru 2026. FOTO: Profimedia Images

Mii de oameni au ieşit luni seară în stradă, la Sofia și în mai multe oraşe ale ţării, pentru a protesta faţă de planul bugetar pentru 2026, primul proiect de acest fel redactat direct în euro înainte ca Bulgaria să adopte oficial moneda unică la 1 ianuarie. Protestele au fost marcate de tensiuni şi incidente violente.

Președintele Rumen Radev a denunţat „provocarea mafiotă” din Sofia și a cerut demisia guvernului şi organizarea de alegeri anticipate, scrie Novinite.

Manifestanţii s-au bătut cu forţele de ordine şi au aruncat cu pietre, sticle şi petarde. Poliţia a blocat accesul către sediile partidelor aflate la guvernare în Sofia, în încercarea de a preveni pătrunderea protestatarilor.

FOTO: Profimedia Images

Pe 28 noiembrie, în urma unor manifestaţii similare, guvernul minoritar condus de Rosen Jeliazkov s-a angajat să retrimită parlamentului planul de cheltuieli pentru 2026, pentru a permite mai mult timp consultărilor cu partidele de opoziţie, sindicatele şi patronatele.

Planul bugetar fusese adoptat deja în primă lectură de o comisie parlamentară pe 18 noiembrie. Opoziţia şi mai multe organizaţii civice acuză executivul că vrea să majoreze contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a acoperi cheltuielile publice tot mai mari, în condiţiile în care nivelul corupţiei de stat este, susţin ei, în continuare ridicat.

Teama de euro şi îngrijorările privind inflaţia

Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun introducerii euro, de teamă că adoptarea monedei unice va afecta suveranitatea ţării şi va alimenta creşterea preţurilor, în special printr-o posibilă speculă din partea comercianţilor în perioada de conversie de la leva la euro.

FOTO: Profimedia Images

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat la rândul ei, luna aceasta, că inflaţia ar putea să înregistreze o creştere bruscă odată cu aderarea Bulgariei la zona euro, chiar dacă oficialii europeni insistă că există mecanisme de control şi monitorizare pentru a limita abuzurile.

Rumen Radev cere demisia guvernului şi alegeri anticipate

În contextul escaladării violențelor din centrul Sofiei, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut luni seară demisia guvernului şi organizarea de alegeri parlamentare anticipate. El a denunțat „provocarea mafiotă” din Sofia, care a dus la violențe între demonstranţi şi poliţie. El a insistat că violenţele nu sunt rezultatul natural al tensiunilor dintre cetăţeni şi forţele de ordine, ci o „provocare planificată”, menită să deturneze mesajul real al protestelor şi să discrediteze nemulţumirile legitime ale populaţiei.

În postarea sa, preşedintele a subliniat că tulburările trebuie să înceteze imediat şi i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi la manifestaţii să respecte legea. El a avertizat că încercările de a genera conflict nu schimbă, în opinia sa, „poziţia clară” exprimată de numeroşi bulgari, care resping actuala administraţie.

Radev a reiterat că, în viziunea sa, ţara mai are „o singură soluţie viabilă”: demisia cabinetului, urmată de alegeri anticipate, pe care le consideră singura ieşire democratică din criza politică şi socială care se adânceşte.

Acuzaţii directe la adresa preşedintelui din partea lui Delyan Peevski

Criza a căpătat o nouă dimensiune după ce Delyan Peevski, liderul formaţiunii DPS, „Un Nou Început”, a emis o declaraţie extrem de dură la adresa preşedintelui Rumen Radev. În mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a partidului, Peevski îl acuză pe şeful statului că se află în spatele tulburărilor, distrugerilor şi incendiilor provocate de „provocatori” în centrul Sofiei.

Potrivit lui Peevski, evenimentele de luni seară ar arăta „adevărata faţă” a lui Radev, pe care îl descrie drept „motorul real al haosului”.

Liderul DPS insistă că formaţiunea sa nu va permite ca Bulgaria să fie aruncată în dezordine şi îi reproşează preşedintelui că „pune în pericol stabilitatea ţării în scopuri politice”.