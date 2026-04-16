Companiile aeriene din China au început să-și anuleze zborurile către destinații turistice din Asia și Australia

1 minut de citit Publicat la 08:32 16 Apr 2026 Modificat la 08:32 16 Apr 2026

Companiile aeriene chineze nu au oferit până acum nicio explicație oficială. Foto: Getty Images

Mai multe companii aeriene de stat chineze au început să anuleze zboruri către destinații de vacanță din Asia de Sud-Est și Australia, chiar înaintea începerii sezonului turistic, o perioadă care până acum era caracterizată de o creștere a curselor aeriene, informează CNN.

Peste 12 agenții de turism au confirmat pentru CNN că zborurile pentru mai multe destinații populare de vacanță, operate de companii aeriene chineze, au fost anulate în ultimele zile, în contextul crizei combustibililor provocate de războiul din Iran.

Li Houyu, o turistă de 24 de ani aflat în Melbourne, a declarat că a primit un mesaj de la Sichuan Airlines, în care era informată că zborul de întoarcere spre China, progamat la finele lui aprilie, a fost anulat.

„Dacă anulezi în ultimul minut zborul, nu o să mai pot ajunge la serviciu ziua următoare”, a explicat Houyu.

Una Han, o studentă din provincia Hebei, a declarat că și ea a primit un mesaj în aceste zile de la altă companie - China Eastern Airlines - în care era anunțată că zborul spre Thailanda, programat la finele lui aprilie, a fost și el anulat.

„Sunt extrem de furioasă, eram extrem de nerăbdătoare să merg în această vacanță, prima în afara Chinei”, a spus Han.

Anulările curselor aeriene vin chiar înaintea așa-numitei „Săptămâni de Aur”, o sărbătoare de 1 Mai, în care chinezii au 5 zile libere și o perioadă plină de călătorii, inclusiv internaționale.

Niciuna din companiile aeriene chineze nu au făcut vreun anunț public în care să explice anulările de curse.