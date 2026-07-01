Cum a devenit Bosnia-Herțegovina, în particular, și zona Balcanilor, în general, noul măr al discordiei între SUA și UE

Militari EUFOR din cadrul misiunii UE din Bosnia-Herțegovina. Foto: Getty Images

Diplomații americani și europeni nu au reușit să ajungă la o înțelegere în privința alegerii Înaltului Reprezentant în Bosnia și Herțegovina. Noul conflict dintre Washington și Bruxelles e direct legat de cine anume - SUA ori UE - își va exercita influența asupra zonei Balcanilor, informează The Guardian.

O întâlnire dintre diplomații SUA și cei ai UE, destinată alegerii unui nou reprezentant special pentru Bosnia, s-a încheiat fără a se putea ajunge la o soluție de compromis.

Singurul punct în care europenii și americanii au fost de acord a fost încetarea „imediată” a mandatului lui Christian Schmidt, cel care până acum a deținut funcția de Înalt Reprezentant pentru Bosnia-Herțegovina.

Administrația Trump l-a acuzat pe Schimdt că „a sfidat dorința SUA”. În urma unui compromis SUA-Germania, Schimidt a fost „convins” în cele din urmă să demisioneze dar să-și mențină postul până la alegerile parlamentare din Bosnia, programate în octombrie.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, administrația Trump a continuat presiunile și a cerut „plecarea imediată” a lui Schmidt din funcție.

Consiliul de Implementare a Păcii (PIC), organismul internațional care supraveghează aplicarea acordurilor de pace din Bosnia și Herțegovina, a decis astfel numirea diplomatului american Louis J. Crishock în funcția de Înalt Reprezentant interimar, pe o perioadă de două săptămâni, până la alegerea unui succesor cu drepturi depline.

The Guardian notează că SUA au prioritizat, în ultimele luni, obținerea de avantaje pentru companiile americane, în special pentru o companie condusă de un asociat al lui Donald Trump. Țările europene au refuzat să cedeze acestor cereri venite de la Washingotn.

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Confruntarea dintre SUA și UE ar putea avea implicații majore asupra Bosniei, care funcționează sub această formă de „protectorat internațional” după războiul din fosta Iugoslavie de acum peste 30 de ani.

Nu a existat până acum, cel puțin oficial, vreo explicație clară pentru dorința bruscă a Washingtonului de a-l înlocui pe Schmidt din funcția de Înalt Reprezentant pentru Bosnia-Herțegovina.

Cu toate acestea, oficiali europeni au precizat, sub anonimat, că atitudinea administrației Trump e direct legată de dorința SUA de a prioritiza regiunea Balcanilor, pentru obținerea unui contract în valoare de 1 miliard de dolari pentru construcția în Bosnia-Herțegovina a unei conducte de gaz - Southern Interconnection. Contractul a fost acordat unei companii americane - AAFS Infrastructure and Energy - cu puțină experiență în domeniu, dar cu conexiuni care duc către Donald Trump.

Acordul privind conducta a fost atribuit fără licitație. În replică, UE a avertizat că acest lucru ar putea pune în pericol integrarea pe termen lung a Bosniei în Europa.

Luna trecută, administrația Trump a prezentat o nouă politică pentru Balcani, conform căreia acțiunile SUA în regiune vor fi ghidate de nevoia de a obține „profit direct” pentru companiile americane, în locul a ceea ce a numit „construirea de instituții fără sfârșit”.

Acordul de pace de la Dayton, negociat de SUA la sfârșitul lui 1995, a pus capăt războiului civili din fost Iugoslavie și a oprit vărsarea de sânge, dar a consacrat rolul dominant al politicii etnice și împărțirea țării în două entități: Bosnia-Herțegovina și entitatea sârbă, Republica Srpska.

Funcția de Înalt Reprezentant a fost creată atunci cu puteri semnificative pentru a supraveghea acordul de la Dayton și a ghida Bosnia spre o integrare etnică mai mare. Această misiune a eșuat în mare parte, țara rămânând profund divizată, iar Republica Srpska fiind influențată de liderul separatist sârb Milorad Dodik.

Inițial, Înalții Reprezentanți, toți europeni, au fost reticenți în a-și folosi puterile pentru a modela sistemul politic bosniac, însă Schmidt a intervenit anul trecut pentru a anula acțiunile separatiste ale lui Dodik.

Părea atunci că influența de 28 de ani a liderului dur în Republica Srpska a fost ruptă, însă în lunile următoare Administrația Trump a intervenit în sprijinul lui Dodik, ridicând brusc sancțiunile impuse de administrația Biden pentru corupție și „retorică etno-naționalistă divizivă”. În lunile următoare, în timpul cărora fiul președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr, a vizitat Banja Luka, Dodik și-a dat acordul pentru proiectul conductei Southern Interconnection.