Europa și SUA se confruntă din nou pentru o funcție cheie în Bosnia și Herțegovina. Miza: o conductă de gaze de 1 miliard de dolari

Ambasadorii SUA, Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și UE, precum și trimiși din Canada, Japonia și Turcia, se întâlnesc capitala Bosniei. Foto: Getty Images

Diplomați din întreaga lume se întâlnesc marți la Sarajevo într-o nouă încercare de a rezolva un conflict puternic între SUA și Europa privind numirea unui emisar de rang înalt, care ar putea avea o influență crucială asupra viitorului Bosniei și Herțegovinei. SUA dorește să instaleze în funcție un diplomat italian, însă oficialii europeni se tem că numirea are legătură cu facilitarea construcției unei conducte de gaze de un miliard de dolari, contract atribuit unei companii americane cu legături cu administrația Trump, potrivit The Guardian. O nouă sursă de tensiune se adaugă relațiilor deja fragile dintre SUA și Europa de când Donald Trump și-a preluat al doilea mandat la Casa Albă. Cele două puteri nu reușesc să se pună de acord cu privire la cine ar trebui să devină următorul Înalt Reprezentant al comunității internaționale, o funcție cu puteri semnificative, care poate influența echilibrul politic postbelic fragil al Bosniei. Ambasadorii SUA, Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și UE, precum și trimiși din Canada, Japonia și Turcia, se întâlnesc capitala Bosniei pentru o a doua încercare de a conveni asupra unui nou Înalt Reprezentant. Prima reuniune a diplomaților, de la începutul lunii iunie, s-a încheiat în dispute aprinse. Manevrele SUA provoacă neliniște în capitalele europene

Înaintea acelei întâlniri, Administrația Trump a provocat neliniște în capitalele europene insistând ca actualul Înalt Reprezentant, politicianul german Christian Schmidt, să fie înlăturat.

A revenit apoi, potrivit unor surse, și a acceptat ca acesta să rămână în funcție până la alegerile din Bosnia din octombrie, din motive de continuitate și demnitate personală.

În mai, oficiali americani au cerut ca Schmidt să plece imediat și au început să promoveze intens un diplomat italian în vârstă de 76 de ani, Antonio Zanardi Landi, pentru a-l înlocui, spre nedumerirea majorității membrilor Consiliului de Implementare a Păcii (PIC), al cărui comitet director urmează să se reunească marți.

Landi nu are experiență semnificativă sau o cunoaștere aprofundată a Bosniei. În trecut, și-a exprimat simpatia pentru Serbia, unde a fost detașat ca diplomat, dar nu a arătat un interes deosebit pentru țara vecină.

SUA vor să construiască o conductă de gaze în Bosnia

Nu a existat o explicație clară din partea Washingtonului pentru aceste manevre bruște, însă oficiali europeni din Sarajevo suspectează că acestea sunt legate de noua prioritate a SUA în regiune: facilitarea unui contract de 1 miliard de dolari pentru o conductă de gaze, „Southern Interconnection”.

Contractul a fost atribuit provizoriu companiei AAFS Infrastructure and Energy, o firmă americană cu experiență minimă în infrastructură, dar cu legături personale puternice cu Donald Trump, potrivit The Guardian.

Luna trecută, administrația Trump a prezentat o nouă politică pentru Balcani, conform căreia acțiunile SUA în regiune vor fi ghidate de nevoia de a obține „profit direct” pentru companiile americane, în locul a ceea ce a numit „construirea de instituții fără sfârșit”.

Jim O’Brien, fost diplomat american, a scris, pe site-ul Consiliului European pentru Relații Externe, anunțul „reflectă ceea ce se întâmplă deja în regiune sub a doua administrație Trump”, unde „americani conectați politic încearcă să câștige bani slăbind instituțiile internaționale”.

„Acest comportament subminează pacea care s-a menținut timp de 30 de ani”, a spus O’Brien.

Acordul privind conducta a fost atribuit fără licitație. În replică, UE a avertizat că acest lucru ar putea pune în pericol integrarea pe termen lung a Bosniei în Europa și a generat o confruntare care a culminat cu disputa privind Landi și funcția de Înalt Reprezentant.

Cine este Antonio Zanardi Landi

Landi este ambasadorul Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta pe lângă Vatican. Contactat de The Guardian, acesta a declarat că ar fi „neînțelept să mă implic în această dezbatere tensionată”, dar a susținut că principalele sale idei și obiective, prezentate într-un document transmis membrilor PIC, sunt „perfect aliniate cu pozițiile europene”.

În manifestul său, consultat de The Guardian și publicat inițial de site-ul de investigații bosniac Istraga, Landi promite să nu anuleze decretele foștilor Înalți Reprezentanți, să consulte PIC înainte de a lua decizii majore și să nu închidă unilateral biroul Înaltului Reprezentant.

Cu toate acestea, Marea Britanie, Franța și Germania nu sunt convinse de candidatura lui Landi. În schimb, țările europene susțin un candidat francez - René Troccaz, emisarul Franței pentru Balcani.

Disputa dintre foștii aliați evidențiază cât de mult realitățile actuale din Bosnia sunt încă dictate de războiul din 1992–1995, în care au murit 100.000 de oameni, în majoritate musulmani bosniaci uciși de forțele sârbe mult mai bine înarmate și, într-o măsură mai mică, de croați.

Acordul de pace de la Dayton, negociat de SUA la sfârșitul lui 1995, a oprit vărsarea de sânge, dar a consacrat rolul dominant al politicii etnice și împărțirea țării în două entități: Federația Bosniaco-Croată și entitatea sârbă, Republica Srpska.

Funcția de Înalt Reprezentant a fost creată atunci cu puteri semnificative pentru a supraveghea acordul de la Dayton și a ghida Bosnia spre o integrare etnică mai mare. Această misiune a eșuat în mare parte, țara rămânând profund divizată, iar Republica Srpska fiind influențată de liderul separatist sârb Milorad Dodik.

Succesorii Înalți Reprezentanți, toți europeni, au fost reticenți în a-și folosi puterile pentru a modela sistemul politic bosniac, însă Schmidt a intervenit anul trecut pentru a anula acțiunile separatiste ale lui Dodik, ducând la îndepărtarea acestuia din funcție în septembrie anul trecut.

Părea atunci că influența de 28 de ani a liderului dur în Republica Srpska a fost ruptă, însă în lunile următoare Administrația Trump a intervenit în sprijinul lui Dodik, ridicând brusc sancțiunile impuse de administrația Biden pentru corupție și „retorică etno-naționalistă divizivă”.

În lunile următoare, în timpul cărora fiul președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr, a vizitat Banja Luka, Dodik și-a dat acordul pentru proiectul conductei Southern Interconnection.

Obstacolele rămase erau obiecțiile UE și faptul că aproximativ o treime din conductă urma să fie construită pe terenuri de stat.

Proprietatea asupra terenurilor, pădurilor și altor resurse ale Bosniei este una dintre problemele sensibile care ar fi trebuit rezolvate după război. Dodik susține că tot ce se află pe teritoriul controlat de sârbi ar trebui să aparțină Republicii Srpska, nu statului bosniac.

Un posibil scenariu, descris de un oficial din Sarajevo, era ca Landi, odată numit, să emită o lege specială care să împartă proprietatea statului între Republica Srpska și Federație, apropiind astfel proiectul conductei de realizare.

Manifestul lui Landi nu menționa proprietatea de stat, dar un oficial al companiei AAFS ar fi informat parlamentari bosniaci de rang înalt că problema va fi rezolvată dacă Landi va prelua funcția.

Amenințările SUA

SUA amenință că își vor reevalua „rolul în prezența internațională actuală” dacă Landi nu primește postul la reuniunea PIC de marți, iar luni seară nu era încă clar dacă capitalele europene vor ceda presiunilor sau se vor alinia în jurul lui Troccaz sau al unui alt candidat de compromis.

Comitetul director promisese să ia o decizie până la sfârșitul lunii iunie, însă un participant a declarat că aceasta ar putea fi amânată dacă este absolut necesar. Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze, invocând faptul că negocierile sunt încă în desfășurare.

Pentru majoritatea bosniacă, prăbușirea coeziunii occidentale este îngrijorătoare. De zeci de ani, aceasta a resimțit constrângerile sistemului de la Dayton și inacțiunea foștilor Înalți Reprezentanți, dar mulți îl consideră în același timp o plasă de siguranță esențială care împiedică revenirea la conflict.

Pentru Ćamil Duraković, supraviețuitor bosniac al genocidului de la Srebrenița și actual vicepreședinte al Republicii Srpska în cadrul aranjamentelor de împărțire a puterii de la Dayton, perspectiva abandonării acordului de către SUA este profund îngrijorătoare.

„Pur și simplu renunță la tot, inclusiv la valorile democratice, pentru afaceri. Dacă Statele Unite nu întăresc instituțiile democratice din această țară sau un sistem judiciar independent, atunci suntem cu adevărat în pericol”, a spus Duraković.