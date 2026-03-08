Cum au ajuns alegerile regionale din Germania să fie un test pentru cancelarul Friedrich Merz

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. sursa foto: Getty

Partidul creștin-democrat CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, se confruntă cu alegeri regionale, duminică. Acestea sunt considerate un test important înaintea unei serii de scrutinuri programate în acest an, în care formațiunea speră să limiteze ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), scrie The Guardian.

Alegătorii sunt chemați la urne în landul Baden-Wurttemberg, un centru prosper al industriei auto germane, cu o populație de aproximativ 11,2 milioane de locuitori. La un an după victoria în alegerile naționale, CDU încearcă să obțină primul loc în acest land din sud-vestul Germaniei, în prezent controlat de Verzi, care au câștigat ultimele două alegeri regionale.

Până de curând, CDU avea un avantaj clar în sondaje în Baden-Wurttemberg, însă diferența s-a redus în ultimele luni. Cel mai recent sondaj arată că CDU și Verzii sunt la egalitate, cu câte 28%.

CDU îl are drept candidat principal pe Manuel Hagel, în vârstă de 37 de ani, fost manager al unei sucursale bancare. Campania sa a întâmpinat dificultăți după reapariția unor declarații făcute în 2018, în timpul unei vizite la o școală, despre studente, considerate sexiste și nepotrivite. Hagel și-a cerut ulterior scuze pentru acele afirmații.

Candidatul principal al Verzilor este Cem Ozdemir, în vârstă de 60 de ani. Dacă ar câștiga alegerile, el ar deveni primul premier de land din Germania cu origini turcești.

AfD este creditat în sondaje cu aproximativ 18%, ceea ce ar reprezenta un rezultat record pentru partidul anti-imigrație în Baden-WUrttemberg, dar tot sub nivelul său din sondajele naționale, unde are în jur de 25%, similar cu CDU.

Vineri, Friedrich Merz a participat la ultimul miting electoral al CDU și a declarat că scrutinul va fi urmărit și în afara Germaniei de cei care se vor întreba: „Mai este CDU capabil să câștige alegeri, chiar și atunci când se află la guvernare într-o perioadă atât de turbulentă?”

Un rezultat slab într-un land considerat tradițional un bastion al CDU ar fi un început dificil pentru partid într-un an plin de alegeri regionale, în care formațiunea speră că politica sa mai dură privind migrația va readuce o parte dintre alegătorii care s-au orientat spre AfD.

Pe 22 martie, CDU va încerca să învingă Partidul Social-Democrat (SPD) în landul vestic Renania-Palatinat. Alte alegeri regionale sunt programate în septembrie în estul Germaniei, fost comunist, unde AfD este așteptat să obțină rezultate bune.

Baden-Wurttemberg găzduiește unele dintre cele mai mari nume din industria auto germană, aflată însă într-o perioadă dificilă, precum Porsche și Mercedes-Benz. La fel ca alte sectoare ale economiei germane, industria auto se confruntă cu provocări precum prețurile ridicate la energie și competiția tot mai puternică din China.

Brian Fuerderer, în vârstă de 34 de ani, directorul unei companii locale care produce echipamente chirurgicale, a declarat pentru Agence France-Presse că a găsit campania electorală „slabă”. El a spus că partidele „evită problema cea mai esențială… economia”, precum și dependența țării de energia importată, o temă devenită și mai evidentă în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Friedrich Merz spune că relansarea economiei germane, aflată în stagnare, este prioritatea sa și a cerut Uniunii Europene să relaxeze interdicția privind vânzarea de mașini noi cu motoare cu combustie după 2035. Chiar și candidatul Verzilor, Cem Ozdemir, a afirmat că tranziția către vehicule electrice ar trebui să permită mai multă flexibilitate.

Ozdemir este o figură cunoscută la nivel național în Germania. În 1994 a devenit unul dintre primii parlamentari de origine turcă și a fost ministru al Agriculturii în guvernul condus de Olaf Scholz, fostul cancelar social-democrat.

Dacă Verzii vor câștiga alegerile de duminică, Ozdemir îi va succeda în funcția de premier al landului colegului său de partid Winfried Kretschmann, în vârstă de 77 de ani, care conduce Baden-Württemberg de 15 ani.

Ozdemir aparține aripii „realiste” a Verzilor și s-a distanțat de facțiunile mai de stânga din partid. Hans Christian, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a declarat pentru AFP că Ozdemir proiectează o imagine pragmatică, apreciată de alegătorii din Baden-Wurttemberg.

„Oamenii cred că, în vremuri ca acestea, este important ca premierul landului să fie experimentat”, a spus el. „Acest lucru i-a ajutat pe Verzi, pentru că domnul Özdemir are pur și simplu mai multă experiență de viață”.

Markus Frohnmaier, candidatul principal al AfD, a atras atenția la nivel național prin legăturile sale cu Rusia și cu mișcarea Make America Great Again asociată lui Donald Trump.

Recent, el a publicat pe platforma X un mesaj despre un sondaj care plasa partidul la 20% în Baden-Wurttemberg. Un astfel de rezultat ar fi „senzațional” pentru formațiune, a spus el, și cel mai bun scor obținut vreodată într-un land din vestul Germaniei.