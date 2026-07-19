Cutremur de 5,5 în Peru: Cel puțin cinci persoane au murit, alte câteva sute au rămas fără locuințe

<1 minut de citit Publicat la 19:24 19 Iul 2026 Modificat la 19:25 19 Iul 2026

În urma cutremurului, mai multe clădiri s-au prăbușit. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel puțin cinci persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite după un cutremur cu magnitudinea de 5,5 produs în regiunea Anzilor din Peru, au anunțat autoritățile locale. Aproximativ 300 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele, scrie AP.

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs sâmbătă, la ora locală 21:24, la o adâncime de 10 kilometri.

Presa locală a relatat că una din cele mai afectate zone este regiunea agricolă Chongo Bajo. După cutremur, localnicii s-au înghesuit sub pături în fața caselor grav avariate.

De asemenea, mai multe animale au fost văzute sub dărâmături.

În urma cutremurului, mai multe clădiri s-au prăbușit sau au suferit daune structurale, inclusiv biserica și mănăstirea locală.

Institutul Național de Apărare Civilă din Peru a declarat într-un comunicat că numărul total al persoanelor dispărute este încă necunoscut.