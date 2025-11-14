Cutremur în Olanda, vineri. "Este profund şocant". Ce magnitudine a avut şi care este cauza

1 minut de citit Publicat la 17:07 14 Noi 2025 Modificat la 17:09 14 Noi 2025

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune din nordul Ţărilor de Jos, fiind unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată în această zonă predispusă la seisme din cauza extracţiei de gaz, informează AFP, conform Agerpres.

Cutremurul a fost resimţit la ora 01:16 (00:16 GMT) în satul Zeerijp, din provincia Groningen, a indicat Institutul Regal de Meteorologie (KNMI).

Este al "treilea cel mai puternic seism înregistrat vreodată" în regiune, au mai spus oficialii de la Institutul Regal de Meteorologie.

Nu au fost raportate victime, însă, Institutul pentru daune miniere din Groningen a anunţat că a primit 66 de sesizări de pagube, dintre care 12 de la locuitori care au semnalat "o situaţie de urgenţă critică".

"Puternicul cutremur de noaptea trecută este profund şocant", a declarat pe X premierul demisionar Dick Schoof. Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări: "El arată consecinţele persistente ale extracţiei de gaz în provincie".

În 2024, zăcământul de gaz de la Groningen, cel mai mare din Europa, a fost în cele din urmă închis, după decenii de cutremure care au traumatizat populaţia locală.

Aceste seisme, produse aproape de suprafaţă, sunt cauzate de golurile formate în subsol odată cu extracţia de gaz. "Numărul lor va scădea, la fel ca şi cel al celor mai puternice seisme. Totuşi, aceasta ar putea dura mulţi ani", a explicat Institutul Regal de Meteorologie.