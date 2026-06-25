Antena 3 CNN Externe Cutremur puternic în California. Peste un milion de persoane au primit alerte. Imagini cu rafturi care se prăbușesc în magazine

Cutremur puternic în California. Peste un milion de persoane au primit alerte. Imagini cu rafturi care se prăbușesc în magazine

G.M.
1 minut de citit Publicat la 10:47 25 Iun 2026 Modificat la 10:49 25 Iun 2026
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magazin din california dupa cutremur
Cutremur puternic în California. Peste un milion de persoane au primit alerte de avertizare. FOTO: Profimedia Images

Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs miercuri în apropierea oraşului Willits, în nordul Californiei, mai multe persoane au fost rănite, iar mii de case au rămas fără curent electric. Peste un milion de persoane au primit alerte înainte de seism.

Cutremurul a declanşat de asemenea alerte emise prin Sistemul de avertizare timpurie în caz de cutremur din California şi trimise la peste un milion de persoane înainte de începerea mişcării telurice, a precizat biroul guvernatorului din California.

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al SUA (USGS), seismul s-a produs la ora locală 8:10 (15:10 GMT), la circa 11 kilometri nord de Redwood Valley şi la o adâncime de circa 8 kilometri.

Au existat persoane rănite, dar nu s-au înregistrat decese, potrivit presei locale, care a citat Biroul Executiv al comitatului Mendocino. Seismul a dus la perturbarea alimentării cu apă şi electricitate pentru mii de persoane şi a doborât obiecte de uz casnic şi mărfuri de pe rafturile magazinelor.

Potrivit Local News Matters, peste 4.000 de consumatori au rămas fără electricitate în comitatul Mendocino.

NBC Bay Area, un post de televiziune din San Francisco, a relatat că nu au existat pagube semnificative legate de infrastructura oraşului Willits, în timp ce două magazine alimentare au fost închise pentru verificări şi reparaţii.

KQED, un post public de televiziune din San Francisco, a relatat că ShakeAlert, un sistem de detecţie seismică al USGS care se află la baza alertelor pentru cutremur în California, a detectat cutremurul în cinci secunde şi jumătate.

Potrivit aceleiaşi surse, persoanele aflate în apropierea epicentrului au simțit cum pământul se zguduie ''puternic''.

 

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Etichete: california cutremur magnitudine cutremur

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