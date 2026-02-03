Daniel Fried: „Românii, ca să spun foarte clar, nu ar trebui să lase Fidesz să fie vocea din estul Europei la Washington”

Ambasadorul Daniel Fried. Foto: Antena 3 CNN

Ambasadorul Daniel Fried este unul din cei mai experimentați diplomați de carieră americani în privința Rusiei. A lucrat la Moscova și Sankt Petersburg, a fost ambasadorul SUA la Varșovia, a condus Consiliul Securității Naționale (NSC) sub doi președinți. Apoi a fost adjunctul Secretarului de Stat al SUA. Expert de top al Atlantic Council, Daniel Fried a acordat un interviu exclusiv Antena 3 CNN în care abordează teme esențiale de securitate.

Ce părere aveţi despre tensiunile dintre Statele Unite şi Europa? Relaţia transatlantică, aşa cum o ştim noi, din 1945, este în pericol?

Daniel Fried: Este ameninţată şi din interior şi din afară. Din afară, este ameninţată de Putin şi de agresiunea sa. Asta este foarte clar şi niciun român nu are nevoie de vreun american care să-i explice asta. Din interior, este ameninţată de partide şi de opţiuni politice care sunt, pur şi simplu, indiferente faţă de agresiunea Rusiei sau care nu cred într-o lume liberă, ci în marile puteri care îşi împart lumea. Administraţia Trump este formată din tot felul de elemente.

Unele sunt reganiste, altele sunt diferite. Mare parte din problemele transatlantice sunt urmarea unora dintre lucrurile mai puţin înţelepte pe are le-a făcut Administraţia Trump, cum ar fi ameninţarea la adresa Groenlandei fără vreun motiv sau de insultele preşedintelui Trump la adresa aliaţilor NATO care au trimis trupe care au luptat în Afganistan şi în Irak. Unele dintre tensiuni se datorează faptului că Europa a investit prea puţin în apărare.

Asta îi deranjează pe americani de mai mult timp, nu este vorba doar de administraţia Trump. Deci avem multe probleme, dar eu sunt destul de bătrân, încât să-mi amintesc că au mai fost şi alte perioade cu probleme. Le-am depăşit. Alianţa transatlantică există din 1945 sau din 1949, dacă vreţi să ne gândim la naşterea NATO, şi a trecut prin mai multe faze şi prin mai multe crize. Cred ă putem să o depăşim şi pe aceasta, dacă cei din organizaţia transatlantică sunt uniţi cu cooperază.

Următoarea întrebare are legătură cu soarta NATO.

Daniel Fried: Desigur...

În 35 de ani de jurnalism, nu am auzit niciodată aşa de multe voci care să spună că NATO a murit, că este o organizaţie depăşită, că va dispărea. Ce părere aveţi? Dvs aveţi mare experienţă în ceea ce priveşte aliaţii NATO, mai ales cei din Europa de Est.

Daniel Fried: Sunt destul de bătrân încât să-mi amintesc nenumărate predicţii privind moartea NATO care au început de prin anii 1970 sau chiar de mai înainte. NATO a trecut prin multe crize şi prin multe neînţelegeri.

Aţi putea spune că, de data asta este diferit. O să vedem cât de diferit este, Ideea este că NATO este sub stres, dar văd că încă există un drum deschis înainte. Asta va presupune ca Europa să facă mai mult pentru propria apărare, ceea ce nu este doar o cerere a Administraţiei Trump. Liderii americani presează Europa să facă mai mult pentru propria sa apărare de pe vremea lui Eisenhower. Acum, se pare că America a câştigat în această dezbatere şi Europa pare pregătită să facă asta. Deci avem o nouă înţelegere pentru alianţa transatlantică şi ea ne aşteaptă.

Asta presupune ca Europa să facă mai mult, iar America să respecte faptul că Europa vrea să aibă o voce la fel de potentă în relaţiile transatlantice. Ar putea să meargă, mai ales că acum occidentalii europeni recunosc că ţări ca România, Polonia, Estonia aveau dreptate în ceea ce priveşte Rusia. Românii îmi spun de vreo 30 de ani că noi, americanii, nu ar trebuie să fim naivi în ceea ce priveşte Rusia, că ei se vor întoarce, pentru că ei vor înapoi imperiu.

Bine, aţi avut dreptate şi, mai important, germanii înţeleg acum că aveaţi dreptate. Deci acesta este fundamentul pentru o nouă alianţă transatlantică: recunoaşterea faptului că Putin este pregătit pentru o agresiune nu doar împotriva Ucrainei, ci împotriva Europei, aşa că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se ridica şi a riposta. Nu suntem acolo încă, dar am putea ajunge acolo, iar România poate să joace un rol în crearea acestui nou consens.

Sper ca România să fie activă şi sper ca vocea României să fie auzită. Aceasta este o voce care e dincolo de politica din România, care poate include şi oameni ai dreptei, dacă aceştia vor recunoaşte că Rusia este o problemă.

Dle ambasador, sunteţi de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a spus că putem uita de siguranţa Europei fără implicarea SUA?

Daniel Fried: Cred că aş fi formulat altfel. Adică, Europa poate face mai mult pentru propria apărare. Rolul SUA este critic şi va mai fi o vreme, dar există o cale de a rezolva problema contribuţiilor europene insuficiente în ceea ce priveşte apărarea şi Europa vrea să facă asta. Îi acord credit lui Mark Rutte.

A fost criticat... Nu m-aţi întrebat asta, dar o să vă spun eu oricum. El a fost criticat pentru că a construit o relaţie personală puternică cu preşedintele Trump. Cu toate acestea, el a fost cel care l-a ajutat pe Trump să renunţe la ameninţările la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Deci a meritat!

Cu americanii şi cu Administraţia Trump, Europa ar trebui să fie pregătită să lupte pentru interesul său, dar şi să cadă la învoială cu americanii atunci când se poate. Şi eu cred că aveţi nevoie de ambele tactici. România poate avea rolul de a le arăta americanilor că, la fel ca Polonia şi Ţările Baltice, face ceea ce trebuie pentru apărare şi ajută la construirea acestei noi relaţii transatlantice.

Deci, în aceste vremuri tulburi, credeţi că România ar trebuie să-şi crească profilul militar. Noi suntem îngrijoraţi de tensiunile dintre Statele Unite şi Europa, ne facem griji în privinţa agresiunii ruseşti, care este permanentă şi tot mai accentuată... Deci, ar trebuie România să-şi crească profilul militar sau ar trebui să facem mai mult pe cale diplomatică.

Daniel Fried: Nu este una sau cealaltă. Dar România ar trebui să-şi crească abilitatea de a ajuta la apărarea în cadrul NATO. Şi ar trebui să fie activă la Washington şi să spună: "Aţi cerut europenilor să ia atitudine, asta şi facem! Nu e numai Polonia. Suntem şi noi aici! Hai să colaborăm".

România poate avea alianţe cu americanii care au perspective similare cu ale sale, inclusiv din lumea Trump. Nu sunt toţi neo-izolaţionişti sau oameni care să vrea o Americă-fortăreaţă. Sunt mulţi neo-Reaganites, dacă pot spune aşa, în apropierea lui Trump şi românii de pe întreaga scenă politică pot colabora cu ei. Mai mult, pe probleme care chiar contează pentru Trump - patriotismul, faima, familia - România, având o societate destul de conservatoare, poate înţelege. Asta nu este părerea mea. Românii mi-au spus asta şi cred că au dreptate. Deci eu cred că românii, ca să spun foarte clar, nu ar trebui să lase Fidesz să fie vocea din centrul şi din estul Europei la Washington.