De ce este Apple Pay dată în judecată în Marea Britanie. Reclamanții cer daune de 1,5 miliarde de lire sterline

Procesul este prima contestare juridică din Marea Britanie a practicilor Apple. sursa foto: Getty

Un activist pentru drepturile consumatorilor a lansat în Marea Britanie o acțiune colectivă în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline împotriva Apple, acuzând compania că a blocat concurența și a perceput „comisioane ascunse” prin serviciul său de portofel digital, ceea ce ar fi crescut costurile pentru milioane de consumatori, scrie The Guardian.

Inițiatorul acțiunii, James Daley, fondatorul organizației Fairer Finance, susține că Apple Pay a fost, timp de aproape un deceniu, singurul serviciu de plăți contactless disponibil pentru utilizatorii de iPhone din Regatul Unit.

Potrivit lui Daley, această situație a creat un comportament anticoncurențial, care i-a permis Apple să impună comisioane ascunse băncilor și emitenților de carduri, costuri transferate ulterior către consumatori – inclusiv către cei care nu folosesc iPhone-uri.

Procesul este prima contestare juridică din Marea Britanie a practicilor Apple în legătură cu Apple Pay și vine la câteva luni după ce autorități de reglementare precum Competition and Markets Authority și Payments Systems Regulator au început să analizeze serviciile de portofel digital ale marilor companii tech. Dosarul a fost depus la Competition Appeal Tribunal, care va decide dacă acțiunea colectivă poate continua.

„Oamenii nu au idee că plătesc mai mult pentru serviciile bancare de zi cu zi din cauza modului în care Apple a operat Apple Pay”, a declarat Daley. „Prin eliminarea concurenței și perceperea unor comisioane ascunse, Apple a crescut costurile pentru milioane de consumatori. Șocant este că acest lucru nu îi afectează doar pe utilizatorii Apple Pay sau pe deținătorii de iPhone. Băncile au transferat aceste costuri către toți clienții, ceea ce înseamnă că toată lumea plătește”.

Apple a respins acuzațiile, calificând procesul drept „nefondat” și susținând că ar trebui respins.

„Apple Pay este o modalitate fluidă și sigură de a face plăți contactless și una dintre numeroasele opțiuni disponibile consumatorilor. Apple nu percepe comisioane de la consumatori sau comercianți pentru utilizarea Apple Pay, iar băncile obțin beneficii semnificative – în special reducerea fraudelor”, a transmis compania.

Apple a mai precizat că a adăugat recent capabilități tehnice, inclusiv interfețe pentru tehnologia NFC și elementul securizat (SE), care permit dezvoltatorilor terți să activeze plăți contactless din propriile aplicații, inclusiv în Marea Britanie.

„Vom continua să ne asigurăm că utilizatorii din Regatul Unit au acces la opțiunile de plată dorite, într-un mediu sigur”, a mai arătat compania.

Acțiunea în justiție susține că Apple a refuzat accesul altor dezvoltatori și companii la tehnologia de plăți contactless a iPhone-urilor, ceea ce i-ar fi permis să perceapă băncilor și emitenților de carduri comisioane pentru tranzacțiile Apple Pay „care nu sunt în linie cu practicile din industrie”. Documentele mai arată că astfel de comisioane nu se regăsesc la plăți similare pe dispozitivele Android, produse de Google.

Potrivit plângerii, costurile suplimentare au fost suportate de consumatorii britanici prin comisioane aplicate unei game largi de produse bancare – de la conturi curente și carduri de credit până la economii și credite ipotecare.

Procesul susține că aproximativ 98% dintre consumatori sunt clienți ai unor bănci care au carduri listate în Apple Pay, ceea ce înseamnă că marea majoritate a populației ar fi putut fi afectată.

Chiar dacă despăgubirea medie ar putea ajunge la doar 26 de lire de persoană, Daley spune că miza este mai mare.

„Am intentat acest proces pentru că consumatorii au fost tratați incorect și vreau să îi ajut să recupereze ce li se cuvine. Este important ca firme mari precum Apple să fie trase la răspundere pentru astfel de comportamente anticoncurențiale. Modul în care a fost operat Apple Pay a crescut în tăcere costurile bancare pentru consumatori, ani la rând. Vreau să pun capăt acestei practici și să obțin compensații pentru milioanele de oameni afectați”, explică acesta.