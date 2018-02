De ce și-a trimis Elon Musk mașina Tesla pe Marte: „Poate să fie descoperită de extratereștri”

Cea mai puternica rachetă din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral şi a lansat în spațiu o încărcătura inedită.

Este vorba de un automobil Tesla roşu având la bord un manechin botezat Starman.

Pe placa cu circuite imprimate a mașinii Tesla a fost scris mesajul: „Făcută pe Pământ de către oameni”.

Întrebat anul trecut de ce vrea să renunțe la o mașină de 100.000 de $, Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, a răspuns: „Iubesc ideea unei mașini care plutește la nesfârșit în spațiu și care poate să fie descoperită de extratereștri peste milioane de ani în viitor”, relatează CNN.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O