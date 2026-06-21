Demisia premierului britanic, anunțată de la Washington. Donald Trump: Starmer va demisiona. A eșuat în două chestiuni importante

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Donald Trump a scris, duminică, pe rețeaua sa socială, Truth Social, că prim-ministrul britanic, Keir Starmer, urmează să demisioneze, acuzându-l că a „eșuat rău” în domeniile imigrației și energiei.

E vorba de o nouă încălcare de către președintele SUA a protocolului diplomatic. El face deseori astfel de gafe și declarații insultătoare. Cel mai recent, el a intrat într-un război al declarațiilor cu Giorgia Meloni, până de curând o aliată a sa, spunând despre ea că l-a „implorat” pentru o poză.

„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante - IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!”, a scris Trump.

Starmer a reafirmat, vineri, că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul Greater Manchester, favorit pentru a câștiga conducerea partidului și, prin extensie, a guvernului britanic.

Duminică, ministrul britanic al comerţului, Peter Kyle, a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, „s-a întâlnit cu mai multe persoane” într-o perioadă de „reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă”, dând de înțeles că acesta ar putea să-și prezinte demisia sau un calendar de demisie la începutul săptămânii.

Publicația The Observer a scris, duminică, pe prima pagină că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este „pregătit” să plece.