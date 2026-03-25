Democrații au câștigat circumscripția electorală în care se află reședința lui Trump de la Mar-a-Lago

Publicat la 09:24 25 Mar 2026

Democrații americani au câștigat, marți, alegerile parțiale în circumscripția din Florida în care se află reședința Mar-a-Lago a lui Donald Trump.

În același district electoral, candidatul republican a câștigat la o diferență de 19 procente în 2024, ceea ce atestă popularitatea în prăbușire a republicanilor și a lui Donald Trump. Democrata Emily Gregory va câștiga acest mandat de reprezentant în Congresul SUA, micșorând din nou majoritatea extrem de fragilă a republicanilor în Camera Reprezentanților.

Pierderea circumscripției din Florida are o dimensiune simbolică pentru că ea include reședinția în care Donald Trump îşi petrece majoritatea weekendurilor.

„Democraţii tocmai au recucerit circumscripţia lui Trump la Mar-a-Lago!”, au transmis reprezentanții democrați pe pagina de Twitter a partidului.

„Dacă Mar-a-Lago este vulnerabil, imaginați-vă ce este posibil în noiembrie”, a declarat Heather Williams, președinta Democratic Legislative Campaign Committee. Ea a spus că scrutinul de marți reprezintă al 29-lea mandat pe care democrații l-au câștigat de la republicani de când Trump a preluat mandatul.

Acest scrutin are loc cu opt luni înainte de alegerile intermediare din noiembrie, în care se va realege întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat.

Democraţii au câştigat majoritatea a alegerilor parţiale după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, inclusiv într-un stat tradiţional republican precum Texasul, în ianuarie.