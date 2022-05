Dezvăluirile unui militar rus capturat: soldații lui Putin se împușcă singuri pentru a scăpa de ororile războiului

Un soldat capturat spune că tinerii luptători ruși ”nu pot face față mental” și se împușcă singuri. Andrey Ushakov, 20 de ani, a spus că știe cel puțin doi militari care s-au sinucis.

Alții se împușcă în mod deliberat pentru a merge acasă răniți, a povestit el. Ei speră să fie clasificați drept Cargo 300, adică răniți, în timp ce Cargo 200 înseamnă morți în război.

”Toată lumea a intrat în panică și a vrut să plece, dar nu a existat nicio cale. Singura opțiune pentru a merge era ca 300. Unii oameni nu au suportat asta și s-au împușcat mortal”, i-a spus Ushakov unui jurnalist ucrainean.

”Doi militari s-au împușcat, pentru că nu au putut face față, nu exista altă cale de ieșire. Din punct de vedere mental, ei nu puteau face față la ceea ce se întâmpla acolo”, a adăugat.

Pe lângă teama de moarte în lupta cu ucrainenii, a existat o lipsă șocantă a rațiilor, a explicat tânărul rus. ”Nu era mâncare, nici apă”, i-a spus el lui Volodymyr Zolkin, jurnalist ucrainean care intervievează deținuții ruși pentru Open Media Ukraine, scrie Daily Mail.

”Ni s-a dat puțină mâncare în general. Au fost zile în care trei dintre noi am împărțit o rație uscată”, a povestit el.

Ushakov provine dintr-un sat sărac din regiunea Perm și s-a înscris în armată sperând să facă niște bani pentru a-și ajuta familia. El a spus că mama lui a fost convinsă de propaganda rusă de la TV.

Ucrainenii i-au permis să o sune din captivitate, a spus el: ”i-am spus mamei că tot ce a văzut la televizor sunt minciuni, dar nu m-a crezut. M-a întrebat literalmente dacă sunt sub hipnoză când i-am spus că tot ce a văzut la televiziunea rusescă sunt minciuni”.

El a sperat să aducă bani acasă pentru familia sa mergând la război, dar acum vede asta ca pe o greșeală.

”Tatăl meu este sărac, orb de un ochi, surd și are probleme cu inima. Mama mea are probleme cu tensiunea arterială. Avem atât de multe probleme în satul nostru. Vindem gaz peste tot în lume, dar nu avem gaz în satul nostru. Și am primit electricitate doar anul trecut”, a explicat soldatul.

El i-a îndemnat pe alți tineri din Rusia să nu se alăture unor noi eforturi de recrutare, după ce Putin le-a spus familiilor luptătorilor săi morți că sunt ”eroi” comparabili cu cei din cel de-al Doilea Război Mondial: ”nu veniți aici. Nu avem nimic de făcut. Aducem doar durere... oamenii de aici sunt buni”.

Jurnalistul ucrainean a spus că 90% dintre soldații captivi pe care i-a intervievat sunt din ”colțuri îndepărtate ale Rusiei. Acum două zile am dat peste doi militari din Sankt Petersburg. Și-au sunat mamele, care le-au spus că un căpitan care i-a condus într-o luptă și i-a lăsat acolo s-a întors în Rusia și a depus un raport în care a scris că amândoi sunt dezertori. Acum sunt șocați și speriați să se întoarcă acasă, pentru că vor fi băgați în pușcării”.