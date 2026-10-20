Românii din Toscana au cumpărat în Lucca o biserică veche de cel puțin 600 de ani, monument istoric protejat în Italia

1 minut de citit Publicat la 10:36 20 Oct 2026 Modificat la 10:36 20 Oct 2026

Românii din Lucca au cumpărat o biserică monument, în care a fost întronizat primul episcop ortodox român al Italiei FOTO: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Românii din regiunea italiană Toscana, membri ai comunității parohiale ortodoxe române din Lucca, au semnat săptămâna trecută contractul de cumpărare a unei biserici construite în secolele XII-XV, monument de artă protejat de Ministerul Culturii din Italia.

În această biserică, comunitatea de română își desfășoară activitatea liturgică, potrivit Basilica.

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În acest lăcaș de cult a fost întronizat, la data de 8 mai 2008, primul episcop ortodox român al Italiei, Preasfințitul Părinte Siluan, astfel că actul încheiat săptămâna trecută are o semnificație deosebită.

Edificiul religios datează din secolele XII-XV și este clasificat drept monument de artă protejat de Ministerul Culturii din Italia, iar contractul își va produce toate efectele juridice imediat după expirarea termenului legal de preempțiune rezervat statului italian.

Proiectul, intitulat „Rădăcini și continuitate: Achiziția bisericii parohiei Sfântul Antonie cel Mare din Lucca - locul întronizării primului episcop ortodox român al Italiei”, a beneficiat de o finanțare nerambursabilă din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

„Prin obținerea dreptului de proprietate asupra lăcașului situat în via Sant’Anastasio, parohia garantează păstrarea identității spirituale pentru românii din Lucca și din localitățile învecinate”, anunță reprezentanții comunității parohiale.

„Mulțumim Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, precum și tuturor credincioșilor și donatorilor care ne-au susținut cu rugăciunea, gândul cel bun și milostenia față de acest colț de pământ românesc din inima Italiei”, se mai menționează în comunicatul comunității.

Măsura asigură și continuarea pe termen lung a programelor sociale, a orelor de cateheză și a activităților desfășurate în cadrul Școlii Parohiale în limba română.