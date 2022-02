Dima, soldatul rus filmat plângând, după ce a fost capturat de armata ucraineană

Generalul-maior ucrainean Boris Kremenetski a declarat reporterilor de la Washington că Ucraina a capturat aproximativ 200 de soldați ruși care erau "prost echipați",

"Am capturat în jur de 200 de soldați ruși, unii dintre ei în vârstă de 19 ani, deloc antrenați, prost echipați. Îi tratăm conform Convenției de la Geneva, conform dreptului umanitar internațional", a declarat Kremenetski, oficial al Ambasadei Ucrainei în SUA.

Băiatul răspunde cu ochii în lacrimi la întrebărilor primite din partea armatei ucrainene.

- Uită-te aici cu faţa

- Unitatea Mitralieră

- Mai tare

- Unitatea Mitralieră 25

- Unde?

- Sevastopol

- Cum te numeşti?

- Dima

- Numele întreg

- Ivanov Dmitry Alekseevich

- Ce faci aici?

- Am fost trimis

- De cine?

- De comandanţi

- Care e numele întreg al comandantului?

- Grinko Dmitry Anatolievich

