Dmytro Kuleba: Nu sunt progrese spre un armistiţiu în Ucraina, dar negocierile vor continua

"Am evocat problema unui acord de încetare a focului, dar nu am înregistrat deloc progrese în acest sens. Cu toate acestea, am decis să continuăm negocierile în acest format", a declarat Dmytro Kuleba, după întâlnirea cu Serghei Lavrov desfăşurată în oraşul turc Antalya.

Dmytro Kuleba a precizat că deciziile nu îi aparţin lui Serghei Lavrov, ci "decide altcineva în Rusia". "Sunt pregătit să mă întâlnesc din nou cu Serghei Lavrov dacă vor fi perspective concrete", a subliniat ministrul ucrainean de Externe, potrivit Mediafax.

La rândul său, Serghei Lavrov a declarat că Rusia a intervenit militar în Ucraina deoarece "nu au existat variante alternative".

S-au încheiat negocierile dintre Ucraina și Rusia. Declarațiile miniștrilor de externe

Negocierile dintre miniștrii de externe din Ucraina și Rusia s-au terminat. Cei doi au vorbit despre rezultatele.

Negocierile dintre miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei nu au avut rezultate notabile. ”Întâlnirea de astăzi arată că nu există alternativă”, a spus Lavrov.

Ministrul rus de externe a mai precizat că au fost discutate chestiuni umanitare, inclusiv ce fac trupele pentru a proteja civilii. Acesta i-a acuzat pe ”naționaliștii” ucraineni că folosesc civili ca scuturi umane.

”Vrem să continuăm aceste discuții. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le stabilim, pentru a asigura securitatea pe întreg teritoriul european,” a mai spus oficialul rus.

Lavrov a mai precizat că Occidentul ”se comportă periculos”, trimițând arme ucrainei. “Cei care furnizează arme Ucrainei trebuie să realizeze că vor fi trași la răspundere pentru faptele lor”, a subliniat demnitarul.

Acesta a menționat și că “nu plănuim să atacăm alte ţări. Noi nu am atacat nici Ucraina”.

“Putin nu refuză o întâlnire cu Zelenski, dar înainte de asta trebuie făcute pregăritiri. Au fost deja făcute trei propuneri trimise către partea ucraineană, au promis să vină cu un răspuns și așteptam un nou răspuns”, a mai transmis ministrul rus de externe.

Lavrov a fost întrebat și despre informațiile cu privire la utilizarea armelor chimice: “suntem foarte alarmați de informațiile care au ieșit la iveală despre Pentagon care a creat laboratoare de arme biologice în Ucraina, încălcând conventia privind interzicerea armelor biologice. Le-am cerut oficial să explice și așteptăm răspunsul lor. Nu sunt experimente pașnice, ci menite să creeze arme biologice”.

De partea cealaltă, Kuleba a spus că ”pe lista cerințelor Rusiei este să ne predăm. Este inacceptabil. Vor să omoare speranțele civililor”. El a precizat că este gata să se întâlnească din nou cu omologul său rus, Serghei Lavrov, dacă există perspective pentru o „discuție substanțială”.

Oficialul ucrainean a precizat că nu au fost făcute progrese în privința încetării focului, iar Serghei Lavrov nu și-a asumat angajamente în privința unui coridor umanitar în Mariupol, care a fost supus intens bombardamentelor, iar situația este critică.

Kuleba a mai menționat că își dorește să obțină pacea prin soluții diplomatice, dar a subliniat că Ucraina nu se va preda. El a transmis, totodată, că agresiunea nu poate fi oprită de țara sa, dacă cea care a provocat războiul nu-și dorește pacea.

”Impresia mea este că Rusia nu este în situația în acest moment să stabilească o încetare a focului”, a spus demnitarul ucrainean.