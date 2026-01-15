Doi hoţi români au fost condamnaţi la închisoare, în Anglia, după ce au spart mai multe locuinţe. Un complice încă este căutat

Doi hoţi români au fost condamnaţi la închisoare, în Anglia, după ce au spart mai multe locuinţe. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ion Zaharia (44 de ani) și Samir Bărbules­teanu (23 de ani), doi români care au comis spargeri în mai multe locuinţe din Anglia, anul trecut, au fost condamnaţi de un judecător la patru ani și trei luni de închisoare, respectiv, la trei ani și șase luni de detenție. După ce îşi vor ispăşi pedepsele într-un penitenciar britanic, românii vor fi deportaţi. Un complice al celor doi încă este căutat de poliţiştii englezi, informează The Telegraph.

În octombrrie 2025, cei 2 hoţi români au dat spargeri în locuinţe la câteva ore după sosirea în Marea Britanie. Au jefuit mai multe proprietăți și au furat obiecte, inclusiv 40 de lire sterline dintr-o pușculiță din dormitorul unui copil.

Ei au intrat cu forța în casă în timp ce proprietarii erau în vacanță. Când oamenii s-au întors, au descoperit că ușa din spate fusese spartă și că locuinţa fusese jefuită. Hoţii furaseră 1.540 de lire sterline.

La o altă casă din apropiere, o femeie s-a întors de la serviciu și a găsit o fereastră a dormitorului spartă și geamuri sparte pe patul fiicei sale - dar nimic nu fusese furat.

Poliţiştii au găsit bani şi bijuterii asupra lor

În luna noiembrie, Zaharia și Bărbuleșteanu, ambii din Rookery Road din Birmingham, au fost arestați pe aeroportul din Birmingham în legătură cu toate acele incidente. Asupra lor au fost găsite bijuterii, iar bărbaţii au fost acuzați de conspirație la comiterea unui jaf.

Zaharia mai avea condamnări anterioare în Franța, Austria și România, inclusiv pentru furt calificat, tentativă de spargere, manipulare de bunuri furate și fraudă, mai scrie sursa amintită. Bărbuleșteanu nu mai avea condamnări anterioare. Complicele lor este încă în libertate.

Zaharia a fost condamnat la patru ani și trei luni de închisoare, în timp ce Bărbuleșteanu a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. Cei doi vor fi deportaţi după ce-ţi vor ispăşi podepesele în Marea Britanie.