Doi savanți ruși implicați în producția de rachete hipersonice au fost acuzați de „trădare” după ce au publicat un articol științific

Doi oameni de știință ruși implicați în producția și dezvoltarea armelor hipersonice au fost condamnați la câte 12 ani și jumătate de închisoare, sub acuzația de trădare, informează publicațiile ruse The Moscow Times și Kommersant-Siberia preluată de Militarnîi.

Cei doi cercetători - fizicienii Valeri Zveghințev și Vladislav Galkin vor executa pedeapsa într-un penitenciar de maximă securitate.

Fizicienii au fost acuzați de trădare după ce au publicat un studiu asupra „dinamicii gazelor” într-o publicație științifică din Iran.

Valeri Zveghințev a fost cercetător științific la Institutul de Mecanică Teoretică și Aplicată (ITAM), unde a pus bazele Laboratorului de Aerdodinamică la Viteze Mari.

Vladislav Galkin era colegul lui Zveghințev. Ambii cercetători au fost condamnați în baza articolului 275 din Codul Penal rus.

Articolul semnat de cei doi oameni de știință ruși, publicat în revista din Iran, tratat aspectele tehnice ale gurelor de admisie ale aeronavelor supersonice. Înainte de a fi publicat, articolul a fost analizat de doi experți independenți, care nu au găsit că informațiile publicate în el ar reprezenta vreun secret de stat.

Tehnologiile descrise în articolul științific sunt legate de dezvoltarea rachetelor hipersonice dezvoltate de Rusia în ultima perioadă, precum Kinjal, Zircon, Avangard sau Sarmat („Satan”).

Mai mulți oameni de știință ruși care efectuează cercetări hipersonice au ajuns după gratii, în Rusia, în ultima perioadă. În afară de Zveghințev și Galkin, FSB a deschis dosare de trădare împotriva lui Anatoli Maslov, Alexander Șipliuk, Dmitri Kolker - toți cercetători la Institutele filialei din Siberia a Academiei Ruse de Științe.

Totodată, fizicianul Anatoli Gubanov, șeful unui departament de la Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI), a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, acesta a transmis informații clasificate unei țări europene despre aeronava civilă hipersonică HEXAFLY-INT, în care, pe lângă Rusia, au fost implicate Belgia, Regatul Unit, Germania, Italia și Olanda. Subordonatul lui Gubanov, profesorul de Fizică și Tehnologie din Moscova și doctor în științe inginerești Valeri Golubkin, a primit o pedeapsă similară pentru aceeași acuzație.