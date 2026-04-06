A murit creatorul rachetei hipersonice Zircon, folosită de Rusia în războiul din Ucraina. Alţi oameni de ştiinţă au ajuns după gratii

A murit creatorul rachetei hipersonice Zircon, folosită de Rusia în războiul din Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Alexander Leonov, proiectantul șef al corporației militar-industriale NPO Maşinostroyeniya, a murit la vârsta de 74 de ani. Cauza decesului nu a fost precizată. Sub conducerea și implicarea sa directă, au fost dezvoltate racheta hipersonică Zircon și încărcătura de luptă pentru rachetele balistice intercontinentale Avangard, notează Moscow Times. Mai mulţi oameni de știință care efectuează cercetări hipersonice au ajuns după gratii, în Rusia, în ultimul timp.

Leonov a participat, de asemenea, la crearea și adoptarea sistemelor Granit, Vulkan și Bastion, înarmate cu racheta supersonică Onyx. De asemenea, a supervizat lansarea a doi sateliți mici de observare a Pământului Kondor-E și dezvoltarea proiectului ruso-indian BrahMos.

La sfârșitul lunii ianuarie, Leonov a raportat o creștere bruscă a producției de Tsirkon până la sfârșitul anului 2025. „Tot ce trebuia să facem, cel puțin tot ce ținea de livrarea sistemelor critice, ne-am îndeplinit pe deplin toate planurile. Nu am ratat nicio sarcină și am finalizat totul la timp”, a asigurat el.

În 2024, Vladimir Putin a declarat că racheta Zircon a fost folosită în atacuri împotriva Ucrainei. El a afirmat că racheta „nu are ceva asemănător în nicio țară din lume”. Zircon este capabilă să atingă viteze de Mach 9 (11.000 km/h) și are o rază de acțiune efectivă de tragere de până la 1.000 km.

Leonov, decorat de Kremlin

Pentru serviciile aduse statului, Leonov a fost decorat cu titlurile de Erou al Muncii și Inginer Mecanic Emerit al Rusiei. De asemenea, a deținut un doctorat în inginerie și o poziție de profesor, combinând munca sa la NPO Maşinostroeniya cu funcția de șef al Departamentului de Sisteme Aerospațiale de la Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova.

Dezvoltarea rachetei Zircon a început în 2011, iar testarea a început în 2016. În august 2022, Ministerul Apărării a anunțat începerea producției în serie. Racheta este lansată de pe nave și submarine și poate fi adaptată pentru lansatoare de coastă. Sistemul 3K22 cu rachetă Zircon a fost pus în funcțiune în ianuarie 2023.

Tot mai mulţi oameni de ştiinţă, comdamnaţi în Rusia

Oamenii de știință care efectuează cercetări hipersonice au ajuns după gratii, în Rusia, în ultimul timp. Printre alții, FSB a deschis dosare de trădare împotriva lui Anatoli Maslov, Alexander Shipliuk, Dmitri Kolker, Valery Zvegintsev și Vladislav Galkin, toți lucrând la Institutele Filialei Siberiene a Academiei Ruse de Științe, notează sursa amintită.

În plus, fizicianul Anatoli Gubanov, șeful unui departament de la Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI), a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, acesta a transmis informații clasificate unei țări europene despre aeronava civilă hipersonică HEXAFLY-INT, în care, pe lângă Rusia, au fost implicate Belgia, Regatul Unit, Germania, Italia și Olanda. Subordonatul lui Gubanov, profesorul de Fizică și Tehnologie din Moscova și doctor în științe inginerești Valeri Golubkin, a primit o pedeapsă similară pentru aceeași acuzație.