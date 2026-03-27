Don Bacon, congresman republican: "Trump și-ar distruge mandatul dacă ar scoate SUA din NATO. În Iran, Congresul îl mai lasă o lună"

Don Bacon, congresman republican: România este un aliat remarcabil

Ana Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: "Mulți lideri europeni sunt îngrijorați, după ce președintele Trump a sugerat că SUA ar putea părăsi NATO, numind alianța 'ineficientă'. Cu toate acestea, România a acceptat solicitările SUA de a folosi bazele noastre militare pentru războiul în curs din Iran. Cum vedeți aceste comentarii?"

Don Bacon, Membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA: "În primul rând, România este un aliat remarcabil, așa că suntem foarte recunoscători. Am servit în NATO, deci știu de la sursă. Am fost colonel în NATO. Și apreciez cu adevărat prietenia cu România în atât de multe domenii, nu doar într-unul.

Nu sunt de acord cu comentariile președintelui despre NATO. Ar trebui să investească și să întărească NATO, pentru că ai nevoie de aliați. Iar criticile lui constante la adresa NATO și faptul că îi diminuează (importanța) înseamnă că îi este greu să facă pasul înainte, așa cum facem acum cu Iranul, și să încerce să curețe Strâmtoarea Ormuz.

Nu poți să vorbești de sus cu prietenii tăi și apoi să le ceri imediat să sară în ajutor când ai nevoie de ei. Eu vreau să întărim NATO. Ar trebui să investim și să consolidăm NATO, pentru că țările libere trebuie să lucreze împreună împotriva amenințărilor cu care ne confruntăm. Trebuie să lucrăm împreună."

Don Bacon, congresman republican: Cred că amenințările lui Trump la adresa Groenlandei au fost stupide

Ana Maria Roman: "Credeți că această retorică deja afectează alianța?"

Don Bacon: "Da, cred că a existat deja un prejudiciu produs alianței. Cred că denigrarea unor lideri din NATO și a unor țări nu a fost de ajutor.

Cred că episodul Groenlanda, amenințările la adresa Groenlandei, au fost foarte stupide. Au fost dăunătoare și nu au rezolvat nimic. A fost doar o amenințare la adresa Groenlandei și Danemarcei. Și, apropo, Danemarca a fost un aliat excelent. Au pierdut mai mulți oameni pe cap de locuitor în Afganistan și Irak decât orice altă țară, în afară de Statele Unite. Așa că au fost un aliat grozav, iar să-i denigrezi și să ameninți Groenlanda cred că a produs mult rău.

Și va dura ceva timp să se repare (prejudiciul creat).

În primul rând, după 11 septembrie, NATO a activat Articolul 5 și (aliații) au fost alături de noi în Afganistan. Multe țări ne-au ajutat și în Irak. NATO și-a demonstrat valoarea."

Ana Maria Roman: "Ați spus acum o săptămână că dacă Trump decide să părăsească NATO, acest lucru va distruge Partidul Republican."

Don Bacon, congresman republican: American nu poate contracara, de una singură, Rusia, Iranul, China

Don Bacon: "Da, sunt mulți ca mine, republicani de tip Ronald Reagan. Cred că America are un rol important în a apăra libertatea, democrația, piețele libere, valorile în care credem.

De asemenea, știu că America nu poate face lucrurile singură. Nu putem contracara Rusia, China, Iranul, terorismul, de unii singuri. Avem nevoie de prieteni. Avem nevoie de NATO pentru a contracara Rusia, în special în Ucraina.

Avem nevoie de Japonia, de Australia, când vine vorba de amenințările din Pacific. Și lucrăm cu aliați precum Israel în Orientul Mijlociu. Trebuie să ai prieteni. Iar să te retragi din NATO, ceva ce Dwight Eisenhower, unul dintre președinții mei preferați, a ajutat să construiască, ar fi o rană mortală, cred eu, pentru Partidul Republican."

Ana Maria Roman: "Domnule congresman Bacon, președintele Trump spune că SUA sunt aproape de a ajunge la un acord cu Iranul. Recent, a dat un nou ultimatum. Teheranul spune că nu există negocieri. Din poziția dumneavoastră în Congres, aveți indicii că războiul s-ar putea termina curând?"

Don Bacon, congresman republican: Cred că războiul cu Iranul ar trebui să se termine într-o lună

Don Bacon: "Cred că va trebui să se termine în aproximativ o lună. Cred că atât va avea răbdare Congresul. Atunci vor fi deja două luni. Să derulez puțin înapoi.

Am servit de patru ori în Orientul Mijlociu în Forțele Aeriene. Iranul ucide americani din 1979. Estimăm că aproximativ o mie de americani au fost uciși de terorismul iranian. De exemplu, (în atacul de la) cazarma din Beirut, în 1983, am pierdut 241 de militari.

Am avut prieteni în Khobar Towers (în Arabia Saudită, n.r.) în 1996, când a fost distrus, deci am pierdut prieteni acolo, și a fost un atac terorist iranian.

Când am fost în Irak, eram atacați zilnic de grupări proxy din Iran și am pierdut, estimăm, 609 americani în Irak din cauza milițiilor iraniene. Deci ideea mea este că Iranul este în război cu noi de mult timp. Simt că trebuia să ne ocupăm de ei. Era demult necesar.

Dar nu am o direcție foarte clară în legătură cu țelul spre care merge președintele, care este obiectivul final. În final, ne-am dori un nou guvern în Iran care să nu fie anti-occidental și care să vrea pace cu vecinii. Acesta este scopul final.

Dar dacă nu putem obține asta, când spunem stop? Cred că președintele a fost destul de vag în legătură cu direcția și pașii următori. De fapt, au existat critici din partea președintelui Comitetului pentru Servicii Armate (din Congres, n.r.), că nu primește suficiente răspunsuri despre ce urmează. Așa că vă dau un răspuns dificil. Trebuia să ne ocupăm de Iran. Ne omoară de mult timp. Dar președintele trebuie să articuleze obiective clare și un final clar, legat de cum oprim asta."

Don Bacon, congresman republican: Dacă vrem să descurajăm Rusia și China, trebuie să refacem arsenalul folosit în Iran

Ana Maria Roman: "Pentru că știu că au existat discuții după briefingul de ieri, cel cu ușile închise, iar CNN a relatat că mai mulți republicani ar putea opri finanțarea acestui război: Credeți că acest lucru s-ar putea întâmpla?"

Don Bacon: "Este puțin prea devreme să vorbim despre finanțare suplimentară, pentru că trebuie să refacem sau să reconstruim rachetele de croazieră pe care le-am folosit, toate bombele pe care le-am aruncat asupra Iranului.

Trebuie să ne refacem stocurile și, dacă vrem să descurajăm Rusia și China, trebuie să refacem stocurile acestor muniții.

Deci avem nevoie de fonduri suplimentare. Nu știu exact cât. Președintele și echipa lui spun 200 de miliarde de dolari. Mă îndoiesc că va fi atât, dar trebuie să facem ceva pentru a ne reconstrui arsenalul."

Don Bacon, congresman republican: Cred că Trump folosește amenințarea cu o operațiune terestră ca pârghie de negociere cu Iranul

Ana Maria Roman: "Pentru că ați servit în armată împotriva Iranului și știți să evaluați foarte bine adversarul: în prezent, Iranul își întărește apărarea pe Insula Kharg și știm că trupe americane se îndreaptă spre insulă. Ieri, un oficial iranian a spus că va fi un nou Vietnam. Credeți că o operațiune terestră ar putea duce la un nou Vietnam?"

Don Bacon: "Nu cred că președintele va face asta. Trupe pe teren în Iran - cred că este un scenariu foarte puțin probabil. Poate pe Insula Kharg, poate în jurul Strâmtorii Ormuz pentru a curăța zona, dar mă îndoiesc.

Cred că președintele folosește aceste trupe ca pârghie de negociere cu Iranul, ca o amenințare suplimentară. Deci cred că este mai mult o poziție de negociere. De asemenea, cred că armata - iar eu am servit 30 de ani - încearcă să îi ofere președintelui mai multe opțiuni.

Dar ca să ai opțiunea de trupe aeropurtate sau marini, trebuie să le ai disponibile. Deci cred că sunt făcute disponibile pentru ca președintele să aibă opțiuni și pentru negocieri."

Don Bacon, congresman republican: Relaxarea sancțiunilor la adresa Rusiei este o greșeală

Ana Maria Roman: "Aș vrea să vă întreb și despre decizia de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc. A fost o mișcare strategică sau o greșeală care va întări Kremlinul?"

Don Bacon: "Cred că a fost o greșeală. Relaxarea sancțiunilor permite Rusiei să câștige mai mulți bani pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei. Trebuie să ne amintim că Rusia a inițiat această invazie. Bombardează orașe ucrainene în fiecare noapte. Ucid prizonieri de război. Au răpit aproximativ 20.000 de copii ucraineni. Pot continua.

Acestea sunt crime de război. Ar trebui să înăsprim sancțiunile, nu să le relaxăm. Știu că președintele și echipa lui sunt îngrijorați de prețul gazelor, dar relaxarea sancțiunilor este, cum spunem noi în America, 'penny wise, pound foolish' - adică economisești puțin acum, dar pierzi mult pe termen lung. Relaxarea sancțiunilor ajută Rusia să ducă războiul și îl prelungește.

Trebuie să-l convingem pe Putin că nu poate câștiga și că prețul este prea mare. Trebuie mai multă presiune, nu mai puțină."

Ana Maria Roman: "Și o ultimă întrebare. Iranul a amenințat România. Au spus că vom suporta consecințele pentru că am acceptat solicitarea SUA. Dacă președintele Trump decide să părăsească NATO, mai poate România conta pe ajutorul SUA în viitor?"

Don Bacon, congresman republican: Trump și-ar distruge mandatul dacă ar scoate SUA din NATO. Nu cred c-o va face

Don Bacon: "Părăsirea NATO nu este o opțiune. Cred că președintele și-ar distruge mandatul dacă ar face asta. Ar rămâne în istorie ca unul dintre cei mai slabi președinți ai țării dacă ar face asta. Deci, mă îndoiesc că o va face.

Dar există întotdeauna relații bilaterale. Ar trebui să avem un sistem de alianțe ca NATO, dar și legături bilaterale puternice cu România. Și știu sigur, din discuțiile cu liderii români, că există o dorință reală de prietenie cu țara noastră. Și vreau să mă asigur că răspundem cu aceeași monedă.

Deci, indiferent de NATO, ar trebui să avem relații strânse cu România."

Ana Maria Roman: "Vă mulțumesc foarte mult, domnule congresman. Și vă mulțumesc că sunteți un prieten al României."

Don Bacon: "Cu plăcere."