Donald Trump a instalat statuia lui Cristofor Columb chiar lângă Casa Albă

1 minut de citit Publicat la 15:16 23 Mar 2026 Modificat la 15:16 23 Mar 2026

Pentru Trump și susținătorii săi, Columb rămâne un simbol important al istoriei. Foto: Profimedia Images

O statuie a lui Cristofor Columb a fost amplasată recent în apropierea Casei Albe, pe terenul clădirii administrative Eisenhower. Inițiativa aparține administrației conduse de Donald Trump și face parte dintr-un demers mai amplu de a readuce în prim-plan figura controversatului explorator, scrie NBC News.

Statuia nu este una nouă, ci o replică a unui monument aruncat în apă, în portul din Baltimore, în 2020, în timpul protestelor împotriva rasismului sistemic din Statele Unite.

Pentru Trump și susținătorii săi, Columb rămâne un simbol important al istoriei, fiind asociat cu expediția din 1492, considerată începutul colonizării europene în Americi și al formării lumii moderne.

În același timp, în ultimii ani, tot mai multe voci îl văd ca pe un simbol al cuceririi violente și al abuzurilor asupra populațiilor indigene, motiv pentru care imaginea sa a devenit tot mai contestată.

Casa Albă a transmis că, în viziunea actualei administrații, Columb este un erou care merită recunoaștere pe termen lung. Reprezentanții organizației care deține statuia, un grup al comunității italiene-americane, au spus că sunt mulțumiți că monumentul a fost amplasat într-un loc sigur, unde poate fi protejat.

Statuia originală fusese doborâtă de protestatari pe 4 iulie 2020 și aruncată în apă, pe fondul tensiunilor generate de moartea lui George Floyd. Atunci, mai multe monumente dedicate lui Columb au fost vandalizate în diverse orașe americane.

În ultimii ani, tot mai multe instituții și autorități au ales să înlocuiască Ziua lui Columb cu Ziua Popoarelor Indigene, o schimbare oficializată inclusiv de fostul președinte Joe Biden în 2021.

Trump a criticat această tendință, susținând că este o reinterpretare forțată a istoriei și promițând că va readuce în prim-plan sărbătoarea dedicată lui Columb.