Donald Trump a semnat un decret care interzice reglementarea AI in statele americane

Foto: Getty Images

Donald Trump a semnat un decret prezidențial, joi, prin care blochează orice legi la nivel de stat american menite să limiteze avansul inteligenței artificiale și blochează statele individuale din a reglementa această tehnologie, relatează The Guardian.

Decretul creează, în același timp, și o echipă specială de lucru care va avea „unica responsabilitate” de ataca legile la nivel de stat pe care le consideră ca periclitând domeniul Inteligenței Artificiale.

La ceremonia de semnare a decretului, el a vorbit de „entuziasmul” companiilor AI pentru investiții în SUA și a spus că „dacă ar trebui să obțină 50 de aprobări diferite din partea a 50 de state diferite, ne-a lăsa cu totul baltă”.

Anterior, republicani au eșuat în a adopta un moratoriu similar pentru statele care vor să reglementeze la nivel local AI-ul. Acest moratoriu ar fi urma să facă parte din legea BBB (Big Beautiful Bill – n. red.). Senatul american a votat bipartizan 99-1 pentru a elimina acea prevedere din lege.

Decretul lui Trump readuce în prim plan acest efort de a controla întreaga industrie de la Casa Albă, din punct de vedere legislativ. Totuși, în absența unui vot pozitiv în Congres, decretul prezidențial al lui Trump nu are aceeași forță pe care ar fi avut-o dacă rămâne parte a BBB.

Ordinul executiv, intitulat „Asigurarea unei politici naționale-cadru pentru inteligența artificială”, reprezintă o mare victorie pentru Silicon Valley și pentru companiile AI care au făcut lobby intens împotriva reglementărilor.

Ei argumentează că o „adunătură” de legi separate de la mai multe autorități vor pune o povară mult prea mare pe industrie și vor crea birocrație inutilă. Companiile AI și administrația Tr ump nu au prezentat niște propuneri cuprinzătoare pentru reglementarea aspectelor sociale, de mediu și politice ale AI.

În vigoare au rămas doar reglementări la nivel federale, majoritatea foarte laxe prin comparație cu legile pe care unele state le-au adoptat sau pe care le iau în considerare.

Ordinul executiv al lui Trump include și mai multe prevederi menită să oprească reglementarea AI, inclusiv prin crearea unui „grup de lucru pentru litigii AI”, singura responsabilitate a acestuia fiind să se lupte cu statele pe tema legilor lor de reglementare a domeniului.

Include, de asemenea, și o prevedere pentru evaluarea unor legi existente dacă ele ar „cere AI să-și altereze rezultatele adevărate”.

Principalele ținte ale decretului sunt statele California (care obligă companiile să facă publice testele de siguranță pentru noi modele AI) și Colorado (care cere angajaților să facă teste de risc împotriva discriminării algoritmice în angajări).

Există și o opoziție din patea mai multor lideri de stat din toată țara, dar și din partea organizațiilor pentru drepturi civile – ei spun că acest ordin executiv va da și mai multă putere Silicon Valley și că îi va face mai vulnerabili pe oamenii și copii expuși riscurilor chatboților, supravegherii ilegale și controlului algoritmic.

„Campania lui Trump de a amenința, hărțui și pedepsi statele care încearcă să adopte reglementări de bun-simț ale AI-ului este doar un nou capitol în manualul său de a da controlul asupra unei tehnologii transformatoare companiilor și CEO Big Tech”, a declarat Teri Olle, vicepreședina Economic Security California Action, o organizație care a susținut legislație pentru siguranța AI în California, în acest an.

Trump a susținut că nevoia unei reglementări unice pentru AI este „esențială” pentru dezvoltarea ulterioară a tehnologie, dar și pentru a preveni „ideologia de stânga” din a se infiltra în Inteligență Artificială – o susținere frecventă a liderilor tech reacționari, precum Elon Musk.

„Nu poți să aștepți aprobare de la 50 de state. E nevoie doar de una. 50 ar însemna dezastru. E suficient un singur stat woke și apoi totul trebuie să fie woke”, a declarat Trump, în Arabia Saudită, luna trecută.