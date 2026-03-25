Donald Trump, acuzat că a arătat o hartă clasificată pasagerilor în timpul unui zbor privat

Președintele Donald Trump a arătat pasagerilor unui zbor cu avionul privat din 2022 o hartă clasificată pe care a păstrat-o din primul său mandat și a păstrat o altă înregistrare atât de sensibilă încât doar șase oficiali guvernamentali de rang înalt au avut acces la ea, conform unui memoriu al acuzării publicat Congresului săptămâna aceasta, citat de The Washington Post.

Departamentul de Justiție a împărtășit aceste constatări, detaliate într-un document informativ din ianuarie 2023, redactat de echipa procurorului special de atunci, Jack Smith, cu congresmenii americani, în timp ce aceștia efectuează o analiză a eforturilor, acum abandonate, ale lui Smith de a-l urmări penal pe Trump.

Memorandumul, obținut de The Washington Post, a fost scris în timp ce anchetatorii se îndreptau spre inculparea lui Trump pentru acuzația de păstrare ilegală de materiale guvernamentale sensibile după ce acesta a părăsit Casa Albă. Acesta oferă o imagine a unui moment timpuriu al anchetei lui Smith și adaugă noi detalii înțelegerii publice a anchetelor lui Smith, chiar dacă un raport final privind constatările sale rămâne sub sigiliul instanței.

Memoriul dezvăluie că echipa lui Smith a adunat cel puțin câteva dovezi care sugerează că Trump a păstrat materiale clasificate relevante pentru interesele sale comerciale personale și că procurorii investigau dacă decizia sa de a păstra aceste înregistrări a fost motivată de câștiguri financiare.

Actul de acuzare final - depus împotriva lui Trump la cinci luni după redactarea memoriului - nu a menționat interesele comerciale ale lui Trump ca posibil motiv. Acest lucru ar putea sugera că procurorii au concluzionat în cele din urmă că nu aveau suficiente dovezi pentru a demonstra această teorie la proces. De asemenea, nu este neobișnuit ca procurorii să omită unele acuzații din documentele lor inițiale de acuzare, chiar dacă intenționează să le dovedească ulterior la proces.

Memoriul relatează un presupus incident în care Trump, într-un zbor din iunie 2022 către clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, ar fi împărtășit o hartă clasificată cu pasagerii. Printre aceștia, conform memoriului, se afla Susie Wiles, care a devenit ulterior șefa de cabinet a lui Trump la Casa Albă. Memoriul nu a detaliat ce arăta harta.

Rechizitoriul lui Smith din 2023 împotriva lui Trump includea o afirmație similară conform căreia Trump, în 2021, le-ar fi arătat altora o hartă clasificată legată de o operațiune militară și s-ar fi lăudat că a avut acces la un „plan de atac” pe care Pentagonul îl pregătise pentru el.

Trump a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală și a susținut că avea dreptul să păstreze înregistrări clasificate când a părăsit Casa Albă în 2021. Procesul intentat de Smith împotriva sa a fost respins de un judecător federal din Florida, care a invocat probleme legate de numirea lui Smith în funcția de procuror special, înainte de a putea fi judecat.

Smith a făcut apel la această decizie când Trump a fost ales pentru un al doilea mandat în 2024, determinându-l să abandoneze eforturile sale, în conformitate cu politicile Departamentului de Justiție care împiedică urmărirea penală a unui președinte în funcție.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a criticat miercuri concluziile detaliate în notița recent publicată de echipa lui Smith.

„Președintele Trump nu a greșit cu nimic, motiv pentru care a învins cu ușurință campania fără precedent a Departamentului de Justiție al lui Biden împotriva sa și apoi a câștigat aproape 80 de milioane de voturi într-o victorie electorală covârșitoare”, a spus ea într-un comunicat.

Congresmenul Jamie Raskin din Maryland, principalul democrat din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, a citat nota într-o scrisoare adresată miercuri procurorului general Pam Bondi, în care a cerut mai multe informații despre acuzațiile acesteia, inclusiv o listă completă a pasagerilor de la bordul avionului lui Trump pentru acel zbor din 2022.

„Este acum clar că Departamentul de Justiție este în posesia unor dovezi că președintele Trump a pus deja în pericol securitatea națională pentru a promova interesele afacerilor familiei Trump”, a scris Raskin. „Este timpul să încetați mușamalizarea și să permiteți poporului american să știe ce secrete a trădat și cum ar fi putut profita de ele.”

Lui Smith i s-a interzis în mare parte să discute public eforturile echipei sale privind documentele clasificate. Anul trecut, judecătoarea districtuală americană Aileen M. Cannon - aceeași judecătoare care a respins cazul - a emis un ordin care împiedica publicarea raportului final al lui Smith privind ancheta, spunând că acest lucru ar prejudicia în mod nedrept drepturile persoanelor, inclusiv ale lui Trump, care nu fuseseră condamnați la proces.