Donald Trump anunță "Jocurile Patriotice" în SUA. Democrații îl acuză că vrea să organizeze "Jocurile Foamei"

1 minut de citit Publicat la 16:26 19 Dec 2025 Modificat la 16:27 19 Dec 2025

Președintele american Donald Trump, Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat că, în contextul în care Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de existență în 2026, țara va organiza "Jocurile Patriotice".

Este vorba despre o competiție sportivă la care participă tineri din fiecare stat federal.

Opoziția democrată a comparat această inițiativă cu distopia portretizată în seria cinematografică Jocurile Foamei", notează Agerpres, care citează EFE.

Evenimentul este preconizat să aibă loc în toamna anului viitor.

"Va fi un eveniment sportiv fără precedent: o competiție de patru zile la care participă cei mai buni sportivi de colegiu, câte un tânăr și o tânără din fiecare stat. Dar vă garantez că nu vor exista bărbați în sporturile feminine", a precizat Donald Trump într-un videoclip în detaliază această inițiativă.

Anul acesta, în iulie, președintele și-a declarat în avans planurile de a organiza noua competiție sportivă, menționând că dorește ca aceasta să fie televizată și prezidată de secretarul sănătății, Robert F. Kennedy.

Ce se întâmplă în "Jocurile Foamei" și de ce democrații spun că Trump va implementa acest model

În filmul distopic al lui Gary Ross, cu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson și Liam Hemsworth în rolurile principale, regimul totalitar din Panem, condus de președintele Snow (interpretat de regretatul Donald Sutherland) organizează o confruntare între 24 de tineri din cele 12 districte ale sale.

Dintre cei 24, doar unul poate supraviețui.

Contul oficial de pe platforma X al Partidului Democrat (@TheDemocrats) a postat un fragment din primul film al francizei.

Secvența conține momentul în care se anunță că, în fiecare an, districtele din Panem vor oferi un tânăr și o tânără drept tribut pentru a lupta până la moarte "într-un spectacol de onoare, curaj și sacrificiu".

Dincolo de confruntarea politică, rațiunea pentru care democrații au recurs la această comparație pare a fi legată de faptul că fiecare stat american va fi reprezentat în "Jocurile Patriotice" de un student și o studentă, după logica "tributelor umane" din film.

Presa internațională mai notează că, în perspectiva celebrării celor 250 de ani de existență a SUA, Trump și-a reiterat, de asemenea, intenția de a construi un Arc de Triumf la Washington, D.C.

"Suntem singurul loc important care nu are un Arc de Triumf. Un Arc de Triumf frumos, precum cel din Paris. Vom avea unul și în Washington, foarte curând", a promis el.