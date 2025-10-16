Trump vrea să construiască un "Arc de Trump" la Washington. "Sunt trei verisuni: mic, mediu şi mare. Preferata mea e cea mare"

"Avem câteva versiuni... Aceasta este o machetă", le-a spus Trump donatorilor. Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Președintele SUA, Donald Trump, vrea să construiască un arc de triumf vizavi de Monumentul Lincoln din Washington DC, aceasta fiind cea mai recentă realizare a eforturilor sale de a reamenaja capitala în stilul său propriu. Așa-numitul "Arc de Trump" ar urma să comemoreze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, care va avea loc anul viitor, și se pare că este finanțat privat de susținătorii Președintelui. El a spus miercuri seară că există trei veriusi pentru Arc: mic, mediu şi mare, subliniind că "preferata mea este cea mare", scrie BBC News.

Dezvoltator imobiliar de profesie, Trump a oferit indicii despre planuri săptămâna trecută, prezentând randări ale structurii în timpul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval.

Celelalte proiecte planificate pentru cel de-al doilea său mandat includ o renovare elegantă a Casei Albe, pavarea Grădinii Trandafirilor, construirea unei săli de bal în valoare de 250 de milioane de dolari, precum și eliminarea taberelor de persoane fără adăpost din capitală.

Nu este neobișnuit ca un președinte în exercițiu sau Prima Doamnă să modernizeze Casa Albă, însă Trump pare să urmărească o dezvoltare mai amplă, prin edificarea unui nou monument de anvergură.

Președintele dorește ca arcul să se inspire din Arcul de Triumf din Paris și să întâmpine vizitatorii capitalei pe măsură ce traversează Podul Memorial, venind dinspre Cimitirul Național Arlington.

"De fiecare dată când cineva traversează acel pod frumos spre Monumentul Lincoln, spune literalmente că ceva ar trebui să fie acolo. Avem câteva versiuni... Aceasta este o machetă", le-a spus Trump donatorilor miercuri seară, referindu-se la o zonă circulară acoperită cu iarbă aflată la capătul podului.

În cadrul unei cine în care a prezentat și planurile pentru sala de bal, Trump a spus că există trei versiuni ale arcului – mică, medie și mare – însă a precizat că preferata sa este cea mai mare.

Trump a declarat că proiectul sălii de bal este "complet finanțat", iar o parte din fondurile rămase vor fi redirecționate către construirea arcului.

Deocamdată nu este clar când va începe construcția sau care va fi costul total al proiectului.

Săptămâna trecută, Trump a prezentat randări ale arcului pe biroul Resolute, alături de o hartă a Podului Memorial care include și o replică a Memorialului Lincoln. Macheta propusă era amplasată pe malul râului Potomac, în statul Virginia.

Trump a postat pe Truth Social o ilustrație a planului conceput de arhitectul Nicolas Leo Charbonneau, de la firma Harrison Design.

Charbonneau, partener la Harrison Design, postase pe rețelele sociale o schiţă a propunerii încă din 4 septembrie, însoțită de mesajul: "America are nevoie de un arc de triumf".

Potrivit publicației Axios, Trump a realizat machete și diorame și pentru alte proiecte pe care le are în vedere, indicând inclusiv cum și unde vor fi montate noile pardoseli de marmură în Casa Albă.

De asemenea, el a condus tururi ale Casei Albe pentru mai mulți lideri mondiali – printre care președintele finlandez Alexander Stubb, premierul israelian Benjamin Netanyahu și o delegație de parlamentari din Florida – pentru a le arăta modificările propuse, unele dintre acestea reflectând estetica proprietății sale din Florida, Mar-a-Lago.

În septembrie, Trump a dezvăluit și un proiect numit Aleea Prezidențială a Celebrităților, amplasat de-a lungul colonadei Aripii de Vest, unde sunt expuse portrete înrămate cu aur ale sale și ale celor 44 de președinți americani anteriori, de-a lungul peretelui exterior alb.

În locul fotografiei oficiale a fostului președinte Joe Biden, Trump a expus o imagine cu un autopen care își semnează numele. Mișcarea pare să facă aluzie la afirmația lui Trump conform căreia utilizarea autopenului de către Biden ar fi un semn al slăbirii capacității sale în ultimele luni de mandat – deși, în realitate, folosirea unui astfel de instrument este o practică obișnuită pentru președinții americani.

Criticii, inclusiv un eseist invitat de The New York Times, au descris renovarea Biroului Oval drept un "coșmar aurit". Casa Albă nu a oferit miercuri un comentariu oficial la solicitarea BBC.