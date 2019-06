Donald Trump ar fi avertizat Iranul, prin intermediul Omanului, că un atac american este iminent

Teheranul a primit un mesaj din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, prin intermediul Omanului, noaptea trecută, că un atac american împotriva Iranului este iminent, au declarat vineri oficiali iranieni pentru Reuters.



Oficialii iranieni au reacţionat la scurt timp după ce New York Times (NYT) a relatat că Trump a aprobat lovituri militare împotriva Iranului vineri, ca represalii la doborârea unei drone americane de supraveghere, dar că a anulat atacurile în ultimul moment.



''În mesajul său, Trump a afirmat că este împotriva oricărui război cu Iranul şi că doreşte convorbiri cu Teheranul pe diverse teme... El a acordat o scurtă perioadă de timp pentru a obţine răspunsul nostru, dar răspunsul imediat al Iranului a fost că liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, este cel care decide în acest caz'', a declarat pentru Reuters unul dintre oficiali sub protecţia anonimatului.



''Am făcut cunoscut în mod clar că liderul este împotriva oricăror convorbiri, dar îi va fi transmis mesajul pentru a lua o decizie ... Noi i-am spus totuşi oficialului omanez că orice atac împotriva Iranului va avea consecinţe regionale şi internaţionale'', a declarat un al doilea oficial iranian.



După săptămâni de tensiuni crescânde în contextul unor atacuri împotriva unor tancuri petroliere în Golf, Iranul a afirmat joi că a doborât o dronă militară americană de supraveghere, sporind temerile privind o confruntare militară între doi adversari de lungă durată.



Potrivit unui înalt oficial al administraţiei americane, citat de NYT, avioanele americane au decolat şi navele au luat poziţie de atac, pentru ca apoi ordinul venit să fie anulat, nefiind tras nici un foc de armă.



Ţintele includeau baterii de radar şi rachete iraniene, potrivit documentului, care citează înalţi oficiali ai administraţiei implicaţi sau informaţi în legătură cu deliberările. Loviturile iraniene erau programate pentru primele ore ale zilei, pentru a diminua riscul pentru armata iraniană sau pentru civili, afirmă NYT.



Reuters notează că nu este clar dacă atacurile împotriva Iranului ar putea surveni ulterior, nici nu se ştie dacă Trump s-a răzgândit sau dacă administraţia sa a devenit preocupată în legătură cu logistica sau strategia.