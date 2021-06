Apariție de senzație a lui Donald Trump la Convenția republicanilor. Fostul președinte pare că și-a pus pantalonii invers

CNN remarcă faptul că discursul lui Trump a fost, fără îndoială, extrem de familiar celor care i-au urmărit campania electorală din 2020.

Trump a atacat inițiativele succesorului său, Joe Biden, în politica externă, acuzându-l că distruge economia SUA.

Fostul președinte susține că dezvoltarea rapidă a vaccinurilor anti-COVID i se datorează într-o măsură mai mare decât îl creditează opinia publică generală pe acest subiect.

El a mai avertizat că stânga radicală și "cultura anulării" distrug libertățile americane.

Nu în ultimul rând, Trump și-a reluat susținerile - nedovedite - despre fraudarea scrutinului din 2020, demonstrând că "minciunile sale sunt acum acceptate precum Evanghelia de către majoritatea republicanilor", după cum notează CNN într-un comentariu.

"N-o să avem o țară fără integritatea procesului electoral. Fără frontiere puternice, țara noastră poate fi condusă ca o dictatură și asta vor ei să facă. Vor să vă amuțească. Amintiți-vă, nu sunt cel care încearcă să submineze democrația americană. Sunt cel care încearcă să o salveze", a spus, sâmbătă, Donald Trump.

El a mai afirmat că alegerile din 2020 vor ajunge să fie considerate "infracțiunea secolului".

Trump i-a felicitat pe senatorii republicani de Arizona, care au forțat un audit al alegerilor în cel mai mare district statal și i-a lăudat, de asemenea, pe congresmanii din Pennsylvania și Georgia, care au inițiat, la rândul lor, acțiuni vizând contestarea rezultatelor votului în aceste state.

De asemenea, fostul președinte a avut cuvinte de laudă la adresa statelor Texas, Florida și Georgia, care au propus legi menite să limiteze votul prin corespondență și prelungirea programului de vot.

Presa de peste Ocean și internauții au remarcat însă un element straniu.

În timp ce fostul lider s-a îndepărtat de tribună, a devenit vizibil că pantalonii săi au un aspect ciudat, lăsând impresia că Trump și i-a pus cu spatele în față.

No fly on Trump's pants? I think I know where it went. pic.twitter.com/awYKdoxVFT