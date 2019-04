Donald Trump critică Uniunea Europeană că e prea dură cu Marea Britanie în privința Brexit-ului

Președintele Donald Trump a reproșat Uniunii Europene că este prea dură cu Marea Britanie în ceea ce privește Brexit-ul.

„Mare păcat că Uniunea Europeană este așa dură cu Regatul Unit și Brexit-ul. În același timp, UE este un partener comercial brutal în relația cu Statele Unite, ceea ce se va schimba”, a scris Trump, pe Twitter.

„Uneori, în viaă, trebuie să lași oamenii să respire înainte ca totul să se întoarcă înapoi și să te muște”, a mai spus Trump.

Liderii Uniunii Europene şi premierul britanic Theresa May au ajuns la un acord să prelungească perioada ieşirii Marii Britanii din Uniune până la 31 octombrie.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!