Donald Trump îl laudă din nou pe Viktor Orban, înainte de alegerile din Ungaria, şi anunţă: Atingem noi culmi de cooperare

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat marţi sprijinul pentru "prietenul" său, prim-ministrul ungar Viktor Orban, o figură naţionalistă apropiată de conservatorii americani şi europeni, înaintea alegerilor care vor avea loc luna viitoare în Ungaria, notează Agerpres.

"Ungaria: Votaţi-l pe Viktor Orban. Este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător şi are sprijinul meu deplin şi necondiţionat pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei", a scris el pe Truth Social.

Ultraconservatorul Viktor Orban, la putere în Ungaria din 2010, se află într-o poziţie nefavorabilă în sondajele independente pentru alegerile legislative ungare din 12 aprilie, unde candidează pentru al cincilea mandat.

Lăudându-l pe liderul ungar pentru "lupta sa împotriva imigraţiei ilegale" şi "restaurarea ordinii publice", preşedintele american a declarat, de asemenea, că Ungaria şi Statele Unite ating "noi culmi de cooperare".

Viktor Orban face obiectul criticilor din partea Bruxellesului pentru că a redus la tăcere vocile opoziţiei în cadrul sistemului judiciar, mediului academic, presei şi societăţii civile, precum şi pentru atacurile asupra minorităţilor.