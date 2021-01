Donald Trump: "Nu voi merge la inaugurare pe 20 ianuarie”

Decizia vine la două zile după ce mai mulţi suporteri ai lui Trump au intrat în Capitoliu, întrerupând procedura de validare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie.

”Pentru toți cei care ați întrebat, nu voi merge la inaugurare pe 20 ianuarie”, a scris Trump pe contul său de Twitter, proaspăt recuperat după o suspendare de 24 de ore.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.