"Dosarul Elodia" din Franța. Verdict în cazul bărbatului acuzat că și-a ucis soția, deși, cadavrul nu a fost găsit

Cédric Jubillar aflase că soția lui începuse o relație extraconjugală în momentul în care ea a dispărut, au spus avocaţii apărării. Sursa foto: Hepta

Un bărbat a fost condamnat la 30 de ani de închisoare de un tribunal din Franța, după ce instanța l-a găsit vinovat de uciderea soției sale, în ciuda faptului că nici după cinci ani cadavrul acesteia nu a fost găsit, informează BBC. Cazul lui Cédric Jubillar, fost pictor-decorator, a captivat opinia publică franceză.

Conform sursei citate, pe parcursul celor patru săptămâni de proces, Cédric Jubillar și-a susținut nevinovăția, însă, a fost găsit vinovat de juriu și condamnat la 30 de ani de închisoare.

În cadrul audierilor desfășurate în orașul Albi, aflat în sudul Franței, apărarea a susținut că, întrucât trupul soției sale, Delphine Jubillar, nu a fost niciodată găsit, nu există dovada certă că o crimă ar fi fost comisă.

Totuși, juriul format din șase civili și trei magistrați a decis că există suficiente dovezi indirecte pentru a concluziona că Cédric Jubillar este vinovat de crimă. Avocații lui Cédric Jubillar au anunțat că vor face apel.

"Respectăm decizia juriului. Desigur, suntem dezamăgiți, dar știam că va urma o a doua luptă și ne vom întoarce la muncă pentru apel", a declarat avocatul apărării Alexandre Martin, au mai relatat jurnaliştii de la BBC.

"Delphine a fost ucisă de mâinile soțului ei”, a spus avocatul Laurent Boguet, care îi reprezintă pe cei doi copii ai cuplului. El a adăugat că, acum, Cédric Jubillar trebuie să spună unde se află trupul soției sale și să îl înapoieze familiei.

Delphine Jubillar a dispărut în decembrie 2020

Totul a început în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2020, în plină pandemie de COVID-19, când Delphine Jubillar, în vârstă de 33 de ani, a dispărut din casa din Cagnac-les-Mines, unde locuia împreună cu soțul și cei doi copii ai lor, care aveau la acea vreme 6 ani, respectiv 18 luni.

Cédric Jubillar a sunat la poliție în jurul orei 04:00 dimineața, spunând că a fost trezit de plânsul copilului mai mic și a descoperit că soția sa dispăruse.

Polițiștii și vecinii au organizat căutări extinse în zonă – inclusiv în minele abandonate din regiune –, însă trupul femeii nu a fost niciodată găsit.

În timpul procesului, instanța a aflat că relația dintre Cédric și Delphine se deteriorase grav. Ea ceruse divorțul și începuse o relație cu un bărbat cunoscut pe o linie de conversații online.

Potrivit procurorilor, în seara dispariției, Delphine i-ar fi spus pentru prima dată lui Cédric Jubillar că are un amant. Aceasta ar fi declanșat o ceartă violentă, în timpul căreia țipetele Delphinei au fost auzite de un vecin, iar, apoi, soţul ei ar fi ucis-o, probabil prin strangulare.

Se presupune că fostul pictor-decorator ar fi ascuns trupul soției sale undeva în zona rurală din apropiere, o regiune pe care o cunoștea foarte bine.

Probe importante din "dosarul Elodia" din Franţa

O probă esențială a fost faptul că mașina Delphinei, parcată pe strada din fața casei, era orientată în direcția opusă față de modul în care o parca de obicei, ceea ce sugerează că el ar fi folosit-o în noaptea dispariției.

Alte elemente-cheie au fost:

o pereche de ochelari ai Delphinei, găsită spartă în sufragerie;

lipsa pașilor înregistrați de pedometrul de pe telefonul lui Jubillar, deși acesta a susținut că a ieșit să își caute soția;

declarația fiului lor, Louis, care a spus că a auzit o ceartă între părinți "între canapea și bradul de Crăciun".

Evaluările psihologice l-au prezentat pe Cédric Jubillar drept o persoană iresponsabilă, cu o copilărie dificilă, care consuma marijuana zilnic, avea probleme în a-și păstra un loc de muncă și era preocupat mai ales de propriul confort și plăcere personală.

De asemenea, s-a menționat că a manifestat puțin interes față de dispariția Delphinei. De exemplu, el a retras bani din contul ei bancar la scurt timp după ce soţia lui a dispărut.