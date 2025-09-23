Franța e fascinată de propriul ”dosar Elodia”. Un bărbat e acuzat că și-a ucis soția, dar nu există cadavru, nici martori, nici probe

Cédric Jubillar e acuzat că și-a ucis soția, dar nu există cadavru, nici martori, nici probe. FOTO: Hepta

Un proces de crimă fără cadavru uimește Franța. Cedric Jubillar, un pictor-decorator, este judecat pentru uciderea soției sale Delphine, dispărută în 2020, într-un caz care a devenit o obsesie publică, deși anchetatorii nu au găsit nici caavru, nici probe directe, scrie BBC.

Cedric Jubillar, de 38 de ani, este acuzat că și-a ucis soția, Delphine, în urmă cu aproape cinci ani, într-un acces de gelozie. El a negat mereu acuzațiile și, în afara unor probe circumstanțiale, anchetatorii s-au străduit să construiască un caz. Nu există cadavru, nu există urme de sânge, nicio recunoaștere, niciun martor.

Cazul a devenit o adevărată senzație pe rețelele sociale. Autodeclarați „investigatori” au creat nenumărate grupuri de discuții în care schimbă teorii și împărtășesc mărturii – spre iritarea poliției și a familiilor. „Aceste grupuri sunt echivalentul tejghelei de la bar – doar că au mai mulți participanți”, a spus psihanalistul Patrick Avrane, autorul unei cărți despre percepția crimelor. „Fiecare își construiește teoria care i se potrivește cel mai bine.”

Misterul Jubillar a început în plin lockdown Covid, în zorii zilei de 16 decembrie 2020, când Cedric Jubillar a contactat jandarmeria pentru a anunța dispariția soției sale. Delphine, care avea atunci 33 de ani, era asistentă medicală de noapte la o clinică din apropierea locuinței lor din Cagnac-les-Mines, în regiunea Occitania, sud-vestul Franței. Cuplul avea doi copii, de șase ani și de 18 luni.

Poliția a înțeles rapid că familia Jubillar nu avea o relație fericită. Cedric consuma regulat cannabis și muncea sporadic. Delphine avea o relație cu un bărbat cunoscut pe internet. Cei doi soți discutau despre divorț.

Poliția și localnicii au făcut căutări ample în zona rurală din jur. Speologi au coborât chiar și în unele dintre minele abandonate din regiune. Corpul lui Delphine nu a fost găsit niciodată, dar treptat s-a construit un caz împotriva soțului ei, care, la jumătatea anului 2021, a fost pus sub acuzare și arestat.

Acuzarea, în procesul ce are loc în orașul Albi, va susține că Cedric Jubillar avea o motivație clară pentru a-și ucide soția, din cauza despărțirii iminente. Ei vor face referire și la alte aspecte: acțiuni ciudate ale lui Cedric în noaptea dispariției; semne ale unei lupte, inclusiv o pereche de ochelari rupți; un vecin care a auzit o femeie țipând.

Caracterul lui Cedric Jubillar va fi, de asemenea, analizat, martori urmând să vorbească despre amenințările la adresa soției înainte de dispariție și aparenta lui lipsă de preocupare după aceea.

Doi cunoscuți – un fost coleg de celulă și o fostă iubită – vor repeta ce au declarat poliției: că Cedric ar fi mărturisit crima și le-ar fi spus unde se află corpul. Însă, după noi săpături, corpul nu a fost găsit, iar apărarea va ridica noi semne de întrebare cu privire la veridicitatea declarațiilor celor doi. În esență, apărarea lui Cédric Jubillar se sprijină pe faptul că nu există nicio dovadă, în afară de opinia publică, care îl consideră suspectul ideal, că și-ar fi ucis soția. El a protestat mereu, declarându-se nevinovat.

Procesul este așteptat să dureze patru săptămâni, cu 65 de martori și 11 experți audiați. Dosarul are peste 16.000 de pagini.

Explicând fascinația publicului, scriitorul Thibault de Montaigu a spus în Le Figaro că acest caz seamănă cu „un roman de Georges Simenon”, creatorul celebrului detectiv fictiv Maigret. Într-o amplă analiză, el a notat că, dincolo de probele circumstanțiale împotriva lui Cedric Jubillar, întrebarea centrală rămâne: cum ar fi putut „un bărbat cu ochii roșii, mereu amețit de la zece jointuri pe zi, să fi comis crima perfectă?”

Să-și omoare soția fără să lase nici cea mai mică urmă; să-i transporte trupul, să-l ascundă într-un loc de negăsit, apoi să revină acasă și să anunțe poliția, totul în timp ce cei doi copii dormeau liniștiți în camerele lor. „Și asta în condițiile în care omul i-a întâmpinat pe polițiști în pijamale cu panda și s-a apucat să joace Game of Thrones pe telefon chiar în dimineața dispariției.”

Așadar: maestru al disimulării, norocos inconștient sau nevinovat? Instanța va decide.