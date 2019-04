Două fete de 12 și 14 ani și-au ucis mama. Au înjunghiat-o, iar apoi au împușcat-o fără milă

Două surori de 12 și 14 ani din SUA și-au înjunghiat iar apoi împușcat mama fără milă, din cauza faptului că au fost pedepsite de femeie pentru o încercare anterioară de a o călca cu mașina.

Mama fetelor a fost găsită în rulota în care locuiau, înjunghiată de câteva ori și împușcată în piept. Conform martorilor, atacul vine în urma unui incident anterior în care mama și-a pedepsit fetele prin confiscarea telefoanelor mobile pentru că au încercat să o calce cu mașina.

Pike county women's daughters taken into custody charged with her murder. Erica Hall’s two juveniles daughter of age 12 and 14 were taken into custody. Fourteen year old Amariyona Hall was charged as an adult with Murder. @WJTV pic.twitter.com/cowAlOy7f3