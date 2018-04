Ducele şi ducesa de Cambridge l-au prezentat public pe cel mai mic membru al familiei regale. Numele prinţului va fi anunţat în curând

Ducele şi ducesa de Cambridge l-au prezentat lumii pe fiul lor nou-născut, pe treptele spitalului Lindo Wing.

„Ducesa de Cambridge a născut în siguranţă un băiat, la ora locală 11.01. Copilul are 3,800 de kilograme. Ducele de Cambridge a fost prezent la naştere. Alteţa sa şi copilul se simt bine”, a anunţat luni Palatul Kensington pe Twitter.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ

Nou-născutul este al cincilea în ordinea succesiunii la tron, după bunicul lui (prinţul Charles), tatăl lui (prinţul William), şi după fraţii lui mai mari (prinţul George şi prinţesa Charlotte).

Numele prinţului va fi anunţat în curând.

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU