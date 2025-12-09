După Muzeul Luvru, Palatul Versailles îşi majorează tarifele pentru cetăţenii non-europeni

Anul trecut, Versailles a fost vizitat de 8,4 milioane de persoane, 83% provenind din străinătate. sursa foto: Getty

Palatul Versailles se alătură Muzeului Luvru și majorează tarifele pentru vizitatorii din afara Europei. Începând cu 14 ianuarie, prețul unui bilet pentru cetățenii non-europeni va crește cu 3 euro, într-un sistem de tarifare diferențiată introdus de Ministerul Culturii din Franța și deja aplicat de instituțiile cele mai vizitate din țară, transmite AFP, citată de Agerpres.

Concret, vizitatorii din afara Spațiului Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vor plăti 35 de euro pentru accesul la domeniul lui Ludovic al XIV-lea, față de 32 de euro în prezent – o creștere de 9,4%.

Decizia, adoptată pe 27 noiembrie în cadrul consiliului de administrație al instituției care gestionează Palatul Versailles, ar urma să aducă aproximativ 9,3 milioane de euro anual, pe baza fluxului de vizitatori din 2024.

Anul trecut, Versailles a fost vizitat de 8,4 milioane de persoane, 83% provenind din străinătate. Americanii reprezintă 15% din totalul vizitatorilor și sunt, de departe, cel mai numeros grup, urmați de chinezi și italieni (câte 6%), potrivit raportului anual al instituției, care include și grădinile, precum și palatele Trianon.

La finalul lunii noiembrie, și Muzeul Luvru a adoptat o măsură similară: de la 14 ianuarie, vizitatorii din afara SEE vor plăti 32 de euro pentru intrare, față de 22 în prezent – o creștere de 45%.

Sistemul tarifar diferențiat a fost anunțat încă din ianuarie de ministrul Culturii, Rachida Dati, și va fi introdus progresiv până în 2026 în toate instituțiile culturale intens frecventate de turiști non-UE.

„Poziţia mea în această privinţă este foarte clară: vreau ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare şi ca acest supliment să fie folosit pentru finanţarea renovării patrimoniului naţional”, a declarat ministrul pentru Le Figaro, pledând pentru o „ruptură reală” în politica tarifară a Franței.

Potrivit Ministerului Culturii, măsura ar trebui să genereze anual „20 până la 30 de milioane de euro” în venituri suplimentare. Anul viitor, sistemul se va aplica și pentru Opera din Paris, Sainte-Chapelle și Castelul Chambord.