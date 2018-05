După o absență de douăzeci de zile, Melania Trump rupe tăcerea 

După o absență suspectă de 20 de zile de la toate aparițiile publice, prima doamnă a Americii Melania Trump a revenit miercuri, cu un tweet în care a răspuns la intrebările legate despre absența ei.

"Văd că mass-media lucrează ore suplimentare speculând unde sunt și ce fac", a scris ea. "Puteți fi siguri că sunt aici, cu familia la WhiteHouse, mă simt minunat și muncesc din greu în numele copiilor și poporului american!"

Directorul de comunicații al Melaniei, Stephanie Grisham, a dat re-tweet mesajului, adăugând: "Direct din partea FLOTUS!" (First Lady of the United States).

Ultima apariție a lui Melania la un eveniment public a avut loc la 10 mai, când s-a alăturat președintelui Donald Trump în primirea a trei americani reținuți în Coreea de Nord la Joint Base Andrews. Melania a mers mai târziu la Spitalul Militar Walter Reed pentru o procedură minoră la rinichi pe data de 14 mai, operație despre care biroul ei declară că a avut succes.

Mulți și-au exprimat îngrijorarea fată de bunăstarea primei doamne în timpul absenței acesteia. Unele teorii au susținut că ea a suferit o operație plastică mai complicată, în timp ce alții au presupus chiar că s-ar fi mutat din Casă Albă înapoi în New York City. Biroul său a respins repede toate aceste afirmații.

Sursă: Business Insider