Un elicopter s-a prăbușit în Italia. Cel puțin cinci oameni au murit

Potrivit agenției italiene ANSA, elicopterul decolase joi din localitatea Lucca, situată în regiunea Toscana, și se îndrepta spre orașul Treviso, din regiunea Veneto, aflată în nordul țării.

Aparatul de zbor a dispărut de pe ecranele radar în timp ce survola o zonă deluroasă și împădurită, în condiții meteorologice dificile.

La bordul elicopterului se aflau șapte persoane, printre care patru oameni de afaceri turci care lucrau pentru compania Eczacibasi Consumer Products şi care participaseră la o expoziție.

The location of the helicopter, which disappeared with 7 individuals, 4 of whom were Turkish citizens, on June 9 in the Modena region of Italy was determined.https://t.co/6FpIZlH8w0