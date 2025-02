Elon Musk îi laudă pe Lavrov și pe consilierul lui Putin: „Așa arată o conducere competentă”. Presa rusă jubilează

Miliardarul Elon Musk, pus de președintele SUA Donald Trump în fruntea departamentului DODGE, a lăudat, într-o postare pe rețeaua sa socială X, delegația rusă trimisă de Putin la negocierile cu SUA. „Așa arată o conducere competentă”, a scris Musk alături de imagini cu Serghei Lavrov, ministrul rus de externe și cu consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.

Elona Musk a redistribuit un mesaj al influencerului Mario Nawfal, cel care a realizat și în România un interviu cu Călin Georgescu, influencer cunoscut pentru simpatiile sale pro-Kremlin. Acesta a distribuit imagini publicate de presa de la Moscova cu delegația rusă ajunsă la Riad, înaintea negocierilor SUA-Rusia.

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ