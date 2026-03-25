Elon Musk suspendă noile reguli de plată a creatorilor de conținut pe X, după un val de critici online

Platforma de socializare X suspendă implementarea unei noi politici de plată a creatorilor de conținut, care ar fi urmat să intre în vigoare joi. Noile reguli ar fi pus accent mai mare pe interacțiunile cu publicul local, din regiunea sau țara creatorului, pentru a determina veniturile pe care acesta le generează, scrie Euronews.

Scopul era să descurajeze creatorii de conținut să posteze despre Statele Unite sau Japonia – țările cu cel mai mare număr de utilizatori pe platformă – și să „manipuleze” astfel sistemul pentru a atrage mai multă atenție asupra postărilor lor, conform anunțului făcut marți pe X de Nikita Bier, directorul de produs al platformei.

Bier a remarcat volumul mare de conținut despre politica americană generat de utilizatori care nu se află în SUA.

Schimbarea propusă a declanșat reacții negative din partea creatorilor din întreaga lume. Unii au subliniat că postează despre o gamă largă de subiecte, dincolo de politică, și că numărul de utilizatori ai platformei din țara lor este destul de mic.

Confruntat cu un val de critici, Elon Musk a răspuns unui utilizator pe X la câteva ore după anunț, scriind: „Vom pune pe pauză această măsură până la o analiză suplimentară”.

Propunerea de schimbare a regulilor a venit în contextul unor eforturi mai ample ale platformei de a oferi mai multe informații despre conturi, pentru a preveni răspândirea dezinformării.

În noiembrie anul trecut, platforma a introdus un câmp nou în secțiunea de informații a profilului, care arată țara sau regiunea în care este localizat un cont.