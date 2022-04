Elon Musk s-a lovit de un obstacol neașteptat în încercarea de a cumpăra Twitter

Cotidianul The New York Post, care transmite știrea, menționează că Musk s-a oferit să cumpere Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, însă prințul saudit susține că valoarea per acțiune corespunzătoare ofertei este prea mică.

"Nu cred că oferta propusă de Elon Musk (54,20 USD) se apropie de valoarea intrinsecă a Twitter, având în vedere perspectivele sale de creștere. Fiind printre cei mai mari acționari ai Twitter pe termen lung, @Kingdom_KHC și cu mine respingem această ofertă", a scris Al Saud pe contul său de pe această rețea socială.

Ultima cotație a Twitter la momentul redactării acestei știri era 45,08 dolari americani per acțiune.

Câteva ore mai târziu, Musk a răspuns cu comentarii la adresa libertății de exprimare și a drepturilor omului în Arabia Saudită.

"Interesant. Doar două întrebări, dacă îmi permiteți. Cât de mult deține din Twitter regatul saudit, direct și indirect? Și care sunt punctele de vedere ale regatului cu privire la libertatea de exprimare a jurnaliștilor?", a replicat el.

Interesting. Just two questions, if I may.



How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?



What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?