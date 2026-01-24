Emiratele Arabe, obligate la Londra să plătească despăgubiri de peste 260.000 de lire pentru abuzurile unui diplomat

Emiratele Arabe Unite au fost obligate să plătească despăgubiri în valoare de peste 260.000 de lire sterline unei victime a traficului de persoane, exploatată de un diplomat al statului în Londra, a decis Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie. Hotărârea marchează un precedent: este pentru prima dată când un stat străin este tras la răspundere pentru muncă domestică forțată comisă de un diplomat pe teritoriul Regatului Unit, relatează The Guardian.

Avocații femeii au declarat că decizia este fără precedent, întrucât o instanță britanică a obligat un stat străin să răspundă financiar pentru un caz de servitute domestică implicând un trimis diplomatic.

Victima, o femeie de 35 de ani de origine filipineză, a început să lucreze în 2012 pentru diplomatul Salem Mohammed Sultan Aljaberi și familia acestuia, pe vremea când locuiau în Emiratele Arabe Unite. În februarie 2013, ea a fost adusă la Londra împreună cu familia, iar ceea ce judecătorul Mr Justice Lavender a descris drept „un caz de sclavie modernă” a început imediat: femeia a fost închisă în locuință timp de 89 de zile și a reușit să scape abia după ce familia a plecat și a lăsat ușa descuiată.

Pe durata șederii în Londra, femeii nu i s-a permis să iasă singură din apartament. Atunci când familia era plecată, era încuiată în interior. Judecătorul a stabilit că muncea, în medie, peste 17 ore pe zi, având grijă de copii și îndeplinind alte sarcini domestice, fără zile libere, pauze de masă sau concediu.

Potrivit deciziei instanței, ea a fost hrănită „insuficient” și supusă „abuzurilor verbale și amenințărilor”. Pașaportul i-a fost reținut, nu a avut acces la internet în locuință și nu a primit o cartelă SIM britanică în primele luni. Femeia nu avea familie, prieteni sau vreo rețea de sprijin în Regatul Unit.

Deși a primit unele sume de bani în perioada în care a lucrat pentru familie, remunerația a fost mult sub salariul minim de la acel moment: doar 400 de lire sterline pentru cele 12 săptămâni petrecute în Londra înainte de a reuși să fugă.

În noiembrie 2014, Ministerul britanic de Interne a recunoscut oficial că femeia este victimă a traficului de persoane. Guvernul Emiratelor Arabe Unite nu s-a prezentat în instanță în cadrul acestui proces. În decembrie 2015, femeii i-a fost acordat dreptul de ședere în Regatul Unit.

Instanța a decis acordarea unor despăgubiri totale de 262.292,76 lire sterline, pentru lipsire ilegală de libertate, suferință emoțională și vătămare corporală, în urma diagnosticării cu tulburare de stres post-traumatic, ca rezultat al experiențelor trăite. Curtea a fost informată că, din cauza abuzurilor suferite, femeia nu mai poate avea încredere în niciun angajator și trăiește permanent cu teama că ar putea fi supusă din nou unui tratament similar.

Judecătorul a precizat că o parte din suma acordată reprezintă despăgubiri „exemplare”, cu caracter punitiv, nu doar compensatoriu.

„Accept că o astfel de despăgubire este justificată într-un caz în care domnul Aljaberi a acționat cu un dispreț cinic față de drepturile reclamantei și a exploatat-o pentru propriul său avantaj financiar”, a spus acesta.

El a adăugat că acordarea daunelor reflectă „gravitatea comportamentului” diplomatului și că reținerea salariului a făcut „parte din regimul de servitute la care a fost supusă”.

„Este o decizie binevenită. Ea contribuie la asumarea responsabilității pentru prejudiciul suferit de clienta mea. Lucrătorii domestici din gospodăriile diplomatice sunt vulnerabili la abuzuri de prea mult timp. Statele care trimit diplomați ar trebui să împartă responsabilitatea atunci când aceștia exploatează angajați domestici”, a declarat avocatul femeii, Zubier Yazdani, de la firma Deighton Pierce Glynn.

Ambasada Emiratelor Arabe Unite a fost contactată pentru un punct de vedere.