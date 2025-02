Emmanuel Macron a discutat cu lideri europeni și cu Erdogan înainte de vizita la Trump, de mâine

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a purtat discuții importante cu mai mulți lideri europeni și aliați, printre care premierul britanic, Keir Starmer, președintele turc, Recep Erdogan, sau președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuțiile vin în contextul în care Macron va face prima vizită a unui lider european la Casa Albă în al doilea mandat al lui Donald Trump, luni.

„Am reușit să comunic în ultimele ore cu Ursula von der Leyen, Antonia Costa, Olaf Scholz, Keir Starmer, Recep Erdogan și Viktor Orban.

După aceste discuții din ultimele zile cu colegii europeni și cu aliații, suntem anagajați la a ne asigura că pacea revine în Ucraina într-o manieră dreaptă, solidă și de durată și că securitatea europenilor este consolidată în timpul tuturor negocierilor”, a scris, pe Twitter, președintele francez.

Și președinția turcă a comunicat că Erdogan a vorbit la telefon cu Macron.

„Conversația a atins subiectul relațiilor franco-turce, dar și probleme regionale sau globale. Adăugăm că Turcia își continuă eforturile pentru a încheia războiul dintre Rusia și Ucraina, pentru a stabili o pace dreaptă și de durată. Președintele Erdogan a spus că Turcia, ca singura țară care a adus la masa negocierilor cele două părți, cu ocazii multiple, poate să contribuie la discuțiile de pace, inclusiv ca gazdă, și a subliniat importanța lansării unui proces de negociere care nu exclude niciuna dintre părți”.

