Emmanuel Macron și Donald Trump pleacă luni în Egipt pentru punerea în aplicare a acordului dintre Israel şi Hamas

1 minut de citit Publicat la 00:24 12 Oct 2025 Modificat la 00:26 12 Oct 2025

Liderii mondiali, inclusiv Donald Trump, merg luni în Egipt pentru a discuta despre armistițiul din Gaza FOTO: Hepta

Egiptul va găzdui luni un summit internațional în orașul turistic Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie pentru a finaliza un acord care vizează încheierea războiului din Gaza, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al președintelui egiptean, potrivit Times of Israel.

La summit vor participa peste 20 de lideri, inclusiv președintele american Donald Trump, a adăugat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron va călători în Egipt pentru discuțiile privind implementarea planului de pace prezentat de Donald Trump menit să pună capăt războiului din Gaza, a anunțat sâmbătă Palatul Elysee, potrivit Le Monde.

Acesta a adăugat că vizita lui Macron a fost o continuare a unei inițiative franco-saudite de promovare a păcii și securității în Orientul Mijlociu, bazată pe „soluția cu două state”, a statelor israeliene și palestiniene coexistând.

Franța a recunoscut luna trecută un stat palestinian ca parte a efortului său de a atinge acest obiectiv, înfuriind Israelul și provocând critici din partea Statelor Unite. Vizita lui Macron are loc în contextul în care Franța este prinsă într-o criză politică majoră.

Franța susține în continuare soluția cu două state

Planul, mediat de Trump împreună cu Qatar, Egipt și Turcia, vizează stabilirea unui armistițiu permanent, asigurarea eliberării tuturor ostaticilor și restabilirea accesului umanitar deplin în Gaza, a declarat președintele.

Macron se va întâlni cu partenerii regionali pentru a discuta următorii pași în punerea în aplicare a acordului. De asemenea, va reafirma angajamentul Franței față de o soluție cu două state ca bază pentru pace durabilă, securitate și reconstrucție în regiune, a declarat Palatul Elysee.

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă la Tel Aviv, în Piața Ostaticilor, în așteptarea eliberării celor luați captivi de Hamas în urmă cu doi ani.

Foști ostatici, ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, precum și trimisul special Steve Witkoff, s-au adresat mulțimii.

Momentul exact în care ostaticii vor fi eliberați este necunoscut, dar o sursă familiarizată cu situația a declarat că eliberarea lor ar putea avea loc peste noapte, ora locală, de duminică până luni. Termenul limită final convenit este luni, ora 12:00, ora locală.

Trump este așteptat să ajungă luni în Israel, unde urmează să se adreseze parlamentului israelian, să viziteze Egiptul și să participe la summitul cu ceilalți șefi de state.